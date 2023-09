Tyłek Flasha to CGI?! ZOBACZ ZDJĘCIA

Tyłek Ezrx Millerx to dzieło CGI?!

They actually did CGI Ezra Miller's ass in The Flash pic.twitter.com/RgGsgqCdSw — Neb | (@NebsGoodTakes) August 30, 2023

O czym opowida "Flash"? Zobacz zwiastun

Cyfrowe manipulacje nad wyglądem Millerx wypatrzył Neb, użytkownik X, czyli niegdysiejszego Twittera.– napisał, ilustrując post zestawieniem zdjęcia z planu i kadrem z gotowego filmu. Rzeczywiście na pierwszym zdjęciu dolna część ciała aktorx wydaje się znacznie mniej umięśniona.Oryginalny wpis możecie zobaczyć poniżej: Flash " zadebiutował w kinach w czerwcu tego roku. Na całym świecie zarobił 268,5 miliona dolarów, plasując się na 16 miejscu światowego box office'u. Aktualnie wyprzedza m.in. takie tytuły jak " Shazam! Gniew bogów " (23. miejsce), " Martwe zło: Przebudzenie " (21. miejsce) czy " Sound of Freedom " (18. miejsce). Film możecie już obejrzeć na HBO Max. Zobaczcie zwiastun: Barry używa swojej mocy do podróży w czasie, żeby zmienić wydarzenia z przeszłości. Kiedy jednak próbuje ocalić rodzinę, mimowolnie zmienia przyszłość. Barry zostaje więźniem rzeczywistości, w której generał Zod powraca i grozi powszechnym zniszczeniem. W tym świecie nie ma jednak żadnych superbohaterów, do których można by się zwrócić. Chyba że Barry przekona do przerwania emerytury zupełnie innego Batmana i uratuje uwięzionego Supermana , również nie takiego, jakiego się spodziewa. Jedyną nadzieją Barry'ego na uratowanie świata, w którym przebywa, i na powrót do przyszłości, którą zna, pozostaje wyścig o życie. Tylko czy ostateczne poświęcenie wystarczy do przywrócenia dawnego biegu wydarzeń?