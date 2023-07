Ezra Miller: sąd uchyla zakaz zbliżania. Gwiazda "Flasha" fałszywie oskarżona

Ezra Miller fałszywie oskarżonx? Sąd uchyla zakaz zbliżania

Shannon Guin oskarżyła gwiazdę widowiska " Flash " o groźby wobec jej rodziny i niewłaściwe zachowanie względem jej niebinarnego dziecka. Nie zdecydowała się jednak wnieść formalnych oskarżeń przeciwko aktorx. Co więcej, reprezentująca Ezrx Millerx prawniczka Marissa Elkins twierdzi, że jex znajomość z młodą osobą została zainicjowana właśnie przez Guin. Podkreśla, że Miller nigdy nie byłx sam na sam z dzieckiem, a poza dwoma krótkimi spotkaniami, podczas których obecnych było też kilkoro innych dorosłych, nie miałx z nim kontaktu. Adwokatka zaprzeczyła też pogłoskom, jakoby, jak twierdzi matka młodej osoby, Miller miałx przynieść na owe spotkania broń.– skomentowała Elkins. Ezra Miller wydałx oświadczenie, w którym odnixsłx się do sprawy.– napisałx aktorx.Aktualnie filmografię Ezrx Millerx zamyka widowisko " Flash ". Aktorx wciela się w nim w postać Barry'ego Allena , superbohatera z uniwersum DC szczycącego się niezwykłą szybkością. Zobaczcie zwiastun: Barry używa swojej mocy do podróży w czasie, żeby zmienić wydarzenia z przeszłości. Kiedy jednak próbuje ocalić rodzinę, mimowolnie zmienia przyszłość. Barry zostaje więźniem rzeczywistości, w której generał Zod powraca i grozi powszechnym zniszczeniem. W tym świecie nie ma jednak żadnych superbohaterów, do których można by się zwrócić. Chyba że Barry przekona do przerwania emerytury zupełnie innego Batmana i uratuje uwięzionego Supermana , również nie takiego, jakiego się spodziewa. Jedyną nadzieją Barry'ego na uratowanie świata, w którym przebywa i na powrót do przyszłości, którą zna, pozostaje wyścig o życie. Tylko czy ostateczne poświęcenie wystarczy do przywrócenia dawnego biegu wydarzeń?