FOTO: "The Boys" - oto Jensen Ackles jako Soldier Boy

Oto Soldier Boy, który będzie smażył się w świetle reflektorów w 3. sezonie serialu " The Boys ". W postać wcieli się oczywiście Jensen Ackles Soldier Boy to pierwszy superheros w uniwersum The Boys - inspirowany oczywistą gwiazdą Marvel Comics, Kapitanem Ameryką. Soldier Boy również jest weteranem II Wojny Światowej i od tamtej pory pozostaje nieodzownym elementem amerykańskiej kultury.- żartuje Eric Kripke , showrunner i producent zarówno " The Boys ", jak i " Nie z tego świata " -Podzielacie jego entuzjazm?Serial oparty jest na bestsellerowej powieści graficznej Gartha Ennisa i Daricka Robertsona.