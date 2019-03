FOTO: Joe Manganiello, Justin Long w filmie o Jayu i Cichym Bobie

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, Kevin Smith zaczął już kręcić. Teraz poznaliśmy kolejne gwiazdy projektu. Jak wynika z postu na Instagramie reżysera, w obsadzie znaleźli się m.in. Joe Manganiello ) i Justin Long ).Post Smitha ze zdjęciem z filmu znajdziecie poniżej:opowie o tym, jak dwaj tytułowi bohaterowie wracają do Hollywood, by powstrzymać realizację rebootu znienawidzonego przez nich filmu "Bluntman & Chronic Movie". Ma to być satyra na przemysł filmowy i jego ostatnią obsesję remake'ów i rebootów.