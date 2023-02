Nie tylko "Legenda Vox Machiny". Będzie nowy serial D&D?

Arkhan the Cruel bohaterem serialu?

Joe Manganiello w Critical Role

Czyżby zaczynała się moda na fabuły inspirowane grą "Dungeons & Dragons"? Na platformie Prime Amazonu możecie już oglądać serial animowany, a wkrótce do kin trafi. Tymczasem aktor i wielki fan D&D Joe Manganiello zapowiedział ostatnio, że pracuje nad własnym serialem.Niestety Joe Manganiello nie ujawnił żadnych szczegółów projektu. Można jednak spodziewać się, że będzie on poświęcony postaci, którą stworzył i od lat gra sam aktor. To, paladyn dragonborn, wyznawca złowrogiej bogini Tiamat.Co ciekawe Joe Manganiello wystąpił bowiem z kilku odcinkach pierwszego sezonu streamu(na podstawie którego powstał serial). Arkham odegrał kluczową rolę w walce z pewnym legendarnym przeciwnikiem.Po występie w "Critical Role" postać Arkhama została włączono do oficjalnej historii Forgotten Realms. Arkahm jest jednym z NPC w kampanii wydanej przez Wizard of the Coast w 2018 roku