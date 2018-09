FOTO: Matt Smith jako Charles Manson

Z okazji premiery na festiwalu w Toronto do sieci trafiło zdjęcie z filmu. Widać na nim Matta Smitha jako jednego z najsłynniejszych amerykańskich psychopatów XX wieku, Charlesa Mansona.Obraz jest historią młodej kobiety imieniem Faith ( Merritt Wever ), która zostaje wysłana do więzienia, by dokonać reedukacji trzech kobiet (w tych rolach: Hannah Murray Marianne Rendon ) skazanych na śmierć za morderstwa, których dokonały w imieniu Charlesa Mansona. Potem ich wyrok zmieniono na dożywocie. Faith wysłucha ich historii, co będzie miało na nią głęboki wpływ.Obraz wyreżyserowała Mary Harron , która wcześniej nakręciła m.in.: