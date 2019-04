BIULETYN: Nowy plakat filmu o Charlesie Mansonie

W sieci pojawił się plakat filmu. [za: Bloody Disgusting]Po dziesięciu latach spędzonych w Disneyu Rich Moore kończy z nim współpracę. Zamiast tego będzie robił filmy dla Sony Pictures Animation. [za: The Hollywood Reporter] Richard Pettyfer dołączyli do obsady filmu. Obraz będzie opowiadać o tym, jak to technologia w połączeniu z podstawowymi ludzkimi zachowaniami prowadzi do ironicznych i katastrofalnych konsekwencji. [za: informacja nadesłana] Ciro Guerra został przewodniczącym jury Tygodnia Krytyki w Cannes . [za: Screen Daily] Kelsey Grammer zagra jedną z głównych ról w niezależnym romansie. Akcja filmu osadzona została w latach 60. i opowiadać będzie o kobiecie, która z pomocą pewnego kongresmana zmieni losy wszystkich kobiet w Ameryce, które do tej pory musiały godzić się z męską dominacją w życiu społecznym i zawodowym. [za: Deadline] Hero Fiennes Tiffin dołączył do obsady filmu. Bohaterem będzie myśliwy na emeryturze, który zostaje wciągnięty w zabójczą grę: musi wytropić mordercę odpowiedzialnego za porwanie jego córki. [za: Deadline] Seth Sherwood wyreżyseruje horror. Będzie to historia prześladowanej nastolatki, która wymyśliła sobie idealnego chłopka, którym chce zaimponować innym. Jej sen zmienia się w koszmar, kiedy chłopak staje się prawdziwy... [za: Deadline] Makenzie Leigh dołączyli do obsady niezatytułowanego filmu opowiadającego o jednym dniu z życia asystentki Harveya Weinsteina. [za: Deadline] Lee Child szykuje serial-antologię inspirowany prawdziwymi historiami ludzi, którzy narażali własne życie, by stanąć w obronie sprawiedliwości i tego, co słuszne. [za: The Hollywood Reporter] Laura Benanti dołączyła do obsady filmu. Bohaterem filmu będzie Kenneth Feinberg. Był on znanym prawnikiem z Waszyngtonu, który miał kierować funduszem pomagającym rodzinom ofiar zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Przez prawie trzy lata pracował pro bono, mierząc się z biurokracją i cynizmem politycznym panującym w amerykańskich ośrodkach władzy. [za: Deadline]