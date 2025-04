Nowy Albus Dumbledore o poglądach J.K. Rowling. Co powiedział?

Co powiedział John Lithgow?

"Harry Potter i więzień Azkabanu" w programie Na skróty

Niedawne zamieszanie wokół J.K. Rowling stało się tematem ostatniej rozmowy z Johnem Lithgowem . Aktor wcielający się w Albusa Dumbledore'a został zapytany o ewentualny wpływ poglądów głoszonych przez autorkę " Harry'ego Pottera " na jego decyzję o zaangażowaniu w serial. Lithgow przyznał, że krytyka w żaden sposób nie zniechęciła go do wzięcia udziału w projekcie.– powiedział Lithgow . Następnie dodał, że gdy grał Roalda Dahla na deskach brytyjskiego teatru, nikt nie krytykował go za wcielenie się w pisarza o jawnie antysemickich poglądach.W dalszej części rozmowy przytoczył też historię, gdy jego przyjaciółka, a zarazem matka transpłciowego dziecka, wysłała mu list otwarty zachęcający aktora do rezygnacji z roli Albusa Dumbledore'a . Rozmowa ta była pierwszym sygnałem nadchodzącej fali krytyki, która dotknęła także jego. Zapytany o to, czy spodziewał się jej skali, aktor powiedział:– wyznał.Przypominamy odcinek programu Na skróty, w którym Łukasz Muszyński opowiada o filmie " Harry Potter i więzień Azkabanu ". Czy widowisko Alfonso Cuaróna to najlepsza odsłona przygód chłopca, który przeżył?