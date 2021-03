FOTO: Oto potwory z serialowego sequela "Potworów i spółki"

Disney+ zaprezentował grafiki z nowymi bohaterami serialu " Monsters at Work ". Jest to sequel przebojowej animacji " Potwory i spółka ".Oto Tylor Tuskmon (chętny do działania potwór, który ukończył uniwersytet z wyróżnieniem), Val Little (pełna entuzjazmu pracownica MIFT) i Fritz (roztargniony szef MIFT). Głos bohaterom użyczają: Ben Feldman A tak prezentują Duncan (kiedy widzi okazję, to stara się ją wykorzystać, nawet jeśli nie jest to zgodne z etosem pracy) i Cutter (która z kolei zawsze postępuje zgodnie z przepisami). Ci bohaterowie przemówią głosami Lucasa Neffa Monsters at Work " powstało na potrzeby platformy Disney+. Premiera planowana jest na lipiec.