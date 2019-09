Felicity Huffman skazana na 14 dni więzienia

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin



Aktorka Felicity Huffman została skazana na 14 dni więzienia, 250 godzin prac społecznych, 30 tysięcy dolarów grzywny oraz roczny nadzór kuratorski za udział w aferze łapówkarskiej.Przypomnijmy: kilka miesięcy temu, w wyniku rocznego śledztwa FBI postawiono w stan oskarżenia grupę bogatych rodziców o to, że brali udział w przekręcie mającym na celu umieszczenie ich dzieci w prestiżowych uczelniach. Osoby płaciły, żeby fałszowano wyniki egzaminów, przedłużano czas ich trwania lub preparowano dowody wyczynów sportowych. Wszystko po to, by uzyskać stypendia.W stan oskarżenia postawiono około 50 osób. Huffman przyznała się do winy w maju. Tuż przed odczytaniem wyroku, przeprosiła sędziego: "Zdaję sobie sprawię, że jako matka powinnam uczyć swoją córkę, że miłość i prawda muszą iść ręka w rękę - a jedno kosztem drugiego to droga na skróty. Zasługuję na każdą karę, którą otrzymam".Wyrok aktorki rozpoczyna się 25 października - wtedy musi stawić się w zakładzie karnym.