Czy James Gunn już szuka nowej Wonder Woman?

Teraz, kiedy debata na temat tego, kto będzie nowym przeciwnikiem Supermana, została - jak się wydaje - zakończona, fani DC mają nową zagadkę do rozwiązania. Źródłem nowych doniesień na temat widowiska "Superman: Man Of Tomorrow" jest portal Nexus Point News.
Kogo szukają twórcy sequela "Supermana"?
NPN dotarło do opisu postaci, która ma się pojawić w filmie "Superman: Man of Tomorrow
" i której casting właśnie się rozpoczął. Z opisu wynika, że będzie to superbohaterka. Poszukiwana jest wysoka, wysportowana aktorka, ponieważ postać określana jest jako wojowniczka o atletycznej sylwetce.
Postać nie jest nazwana, jednak NPN (oraz większość fanów) sądzi, że chodzi o Wonder Woman
. Postać była bohaterką jednego z najbardziej kasowych filmów poprzedniego uniwersum DC
, więc jej powrót na duże ekrany wydaje się tylko kwestią czasu. NPN jednak wskazuje także inne możliwości. Być może chodzi o Black Canary
oraz dużo mniej znaną (przynajmniej widzom kinowym) Big Barda. Za Wonder Woman przemawia jednak fakt, że postać ta ma już przygotowywany własny film kinowy.
Jego fabułę szykuje Ana Nogueira
, czyli scenarzystka nowej "Supergirl"
. Przedstawienie bohaterki wcześniej, zanim dostanie własny film, wydaje się bardzo naturalnym podejściem.
Czy jednak Wonder Woman
spotka w 2027 roku Supermana
? Fani na razie muszą zadowolić się spekulacjami. Być może James Gunn
wkrótce zabierze głos w tej sprawie (tak jak ostatnio zdementował plotki o tym, że Pierce Brosnan
powróci jako Dr Fate).
Zwiastun filmu "Superman"