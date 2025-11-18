Newsy Filmy Festiwale i nagrody EnergaCAMERIMAGE: Daniel Day-Lewis wraca w formie? Recenzja "Anemone"
Festiwale i nagrody / Filmy

EnergaCAMERIMAGE: Daniel Day-Lewis wraca w formie? Recenzja "Anemone"

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/EnergaCAMERIMAGE%3A+Daniel+Day-Lewis+wraca+w+formie+Recenzja+%22Anemone%22-163971
EnergaCAMERIMAGE: Daniel Day-Lewis wraca w formie? Recenzja &quot;Anemone&quot;
Filmem otwarcia tegorocznej edycji festiwalu EnergaCAMERIMAGE był "Anemone" w reżyserii Ronana Day-Lewisa. Syn słynnego aktora Daniela Day-Lewisa wyciągnął ojca z aktorskiej emerytury, obsadzając go w opowieści o… ojcach i synach. Czy warto było czekać na powrót wielkiego aktora? Recenzuje Jakub Popielecki. 

Fragment tekstu znajdziecie poniżej. Cała recenzja dostępna jest TUTAJ


recenzja filmu "Anemone", reż. Ronana Day-Lewisa


Nic widmo

(fragment)
Ronan Day-Lewis, niczym klasycy postrocka, zespoły typu Mogwai albo Godspeed You! Black Emperor, zaczyna po cichu, sielankowo, a potem stopniowo spiętrza środki wyrazu, aż do majestatycznego crescendo, zgiełkliwej ściany dźwięku i patosu. Problem w tym, że reżyser nie umie zapanować nad rozpętanym przez siebie żywiołem, nad spuszczonym ze smyczy aktorem, nad rozbuchaną symboliką. Koniec końców za dużo tu muzyki i zdjęć, za dużo aktorstwa, za dużo wielkich liter.
 
Weźmy sam motyw ojca, odmieniany w "Anemone" przez wszystkie przypadki. Jem i Nessa wciąż modlą się do Boga-ojca, Ray wspomina traumatyczną relację z księdzem-ojcem, obaj bracia Stokerowie wspominają ojca własnego, jeden z nich jest zaś ojcem biologicznym Briana, drugi jego ojcem przybranym. Grzechy ojców znacząco ciążą tu na synach, a stawką historii jest wybaczenie i odkupienie. Im dalej w film, tym robi się bardziej biblijnie: wciąż powracają ujęcia z boskiej perspektywy, nagle wybucha apokaliptyczne gradobicie, w pobliskiej rzece dryfują ryby-symbole. Symboli jest zresztą więcej: w jednej ze scen pojawia się nawet senna mara w typie… Patronusa z książek o Harrym Potterze (!). Ale pomimo poetyckiej, silnie metaforycznej otoczki, cała ta ikonografia jest boleśnie dosłowna, transparentna. A kiedy Ronan Day-Lewis usiłuje jeszcze bardziej poszerzyć zaplecze tematyczne, nadać historii wymiar polityczny, robi to równie ciężką ręką. Nagle jedna postać pyta drugą: "Co wiesz o początkach konfliktu w Irlandii Północnej?". Równie dobrze mogłaby powiedzieć: "Teraz wyjaśnię, o czym jest nasz film".  

Całą recenzję filmu "Anemone" można przeczytać na karcie filmu POD LINKIEM TUTAJ

"Anemone" – zobacz zwiastun



Powiązane artykuły Anemone

Zobacz wszystkie artykuły

Anemone  (2025)

 Anemone

Najnowsze Newsy

Filmy

Czy James Gunn już szuka nowej Wonder Woman?

15 komentarzy
Filmy

Daisy Ridley z główną rolą w thrillerze reżysera "Uprowadzonej"

1 komentarz
Filmy

Cameron komentuje, co z sequelem filmu "Alita: Battle Angel"

8 komentarzy
Filmy

Christian Bale w "Gorączce 2"?

11 komentarzy
Gry

Game Awards 2025: ""Clair Obscur" z rekordem nominacji

9 komentarzy

Aktorska "Vaiana" coraz bliżej. Oto pierwszy teaser

37 komentarzy
Seriale

Laureat Złotego Globu zagra legendarnego twardziela?

4 komentarze