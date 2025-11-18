"Chronologia wody": Kristen Stewart debiutuje jako reżyserka. Zobacz zwiastun

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu "Chronologia wody" – pełnometrażowego debiutu reżyserskiego Kristen Stewart. Film, który miał swoją światową premierę w Cannes i został tam nagrodzony sześciominutową owacją. Znalazł się również w programie trwającego właśnie w Toruniu festiwalu Energa Camerimage.
W głównej roli zobaczymy Imogen Poots
jako Lidię – dziewczynę, która w latach 80. ucieka przed przemocowym ojcem, zanurzając się w świat wyczynowego pływania. Gdy jej sportowe ambicje rozpadają się na kawałki, bohaterka wchodzi na drogę pełną miłości, straty, uzależnień, niebezpiecznych impulsów i poszukiwania własnej tożsamości.
Autobiograficzna opowieść Lidii Yuknavitch – kobiety wychowanej w realiach przemocy i alkoholizmu, skazanej jakby z góry na samozniszczenie – pokazuje m.in., jak trauma może zostać przeobrażona w sztukę, kiedy kobieta przejmuje kontrolę nad własną, krwawą historią. Stewart
jest również współautorką scenariusza.
W obsadzie znaleźli się również Thora Birch
, Jim Belushi
, Earl Cave
, Tom Sturridge
, Charlie Carrick
i Kim Gordon
. Zdjęcia nakręcono na taśmie 16 mm. Premiera kinowa w Nowym Jorku i Los Angeles odbędzie się 5 grudnia, a szeroka dystrybucja ruszy 9 stycznia.