Newsy Filmy "Chronologia wody": Kristen Stewart debiutuje jako reżyserka. Zobacz zwiastun
Filmy

"Chronologia wody": Kristen Stewart debiutuje jako reżyserka. Zobacz zwiastun

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Chronologia+wody%22%3A+Kristen+Stewart+debiutuje+jako+re%C5%BCyserka.+Zobacz+zwiastun-163975
&quot;Chronologia wody&quot;: Kristen Stewart debiutuje jako reżyserka. Zobacz zwiastun
W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu "Chronologia wody" – pełnometrażowego debiutu reżyserskiego Kristen Stewart. Film, który miał swoją światową premierę w Cannes i został tam nagrodzony sześciominutową owacją. Znalazł się również w programie trwającego właśnie w Toruniu festiwalu Energa Camerimage.


"Chronologia wody" – zobacz pierwszy zwiastun



W głównej roli zobaczymy Imogen Poots jako Lidię – dziewczynę, która w latach 80. ucieka przed przemocowym ojcem, zanurzając się w świat wyczynowego pływania. Gdy jej sportowe ambicje rozpadają się na kawałki, bohaterka wchodzi na drogę pełną miłości, straty, uzależnień, niebezpiecznych impulsów i poszukiwania własnej tożsamości.


Autobiograficzna opowieść Lidii Yuknavitch – kobiety wychowanej w realiach przemocy i alkoholizmu, skazanej jakby z góry na samozniszczenie – pokazuje m.in., jak trauma może zostać przeobrażona w sztukę, kiedy kobieta przejmuje kontrolę nad własną, krwawą historią.
Stewart jest również współautorką scenariusza. 

W obsadzie znaleźli się również Thora Birch, Jim Belushi, Earl Cave, Tom Sturridge, Charlie Carrick i Kim Gordon. Zdjęcia nakręcono na taśmie 16 mm. 
Premiera kinowa w Nowym Jorku i Los Angeles odbędzie się 5 grudnia, a szeroka dystrybucja ruszy 9 stycznia.

Powiązane artykuły Chronologia wody

Chronologia wody  (2025)

 Chronologia wody

Najnowsze Newsy

Filmy

Śmieszny czy nieśmieszny? Tak zapowiada się trzeci film Bradleya Coopera

Filmy

Było "F1", czas na "F...2"? Reżyser już grzeje silnik w nadziei na sequel

17 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

"Wartość sentymentalna" liderem nominacji do Europejskich Nagród

7 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

EnergaCAMERIMAGE: Daniel Day-Lewis wraca w formie? Recenzja "Anemone"

3 komentarze
Filmy

Czy James Gunn już szuka nowej Wonder Woman?

24 komentarze
Filmy

Daisy Ridley z główną rolą w thrillerze reżysera "Uprowadzonej"

3 komentarze
Filmy

Cameron komentuje, co z sequelem filmu "Alita: Battle Angel"

14 komentarzy