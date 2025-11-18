Newsy Filmy Daisy Ridley z główną rolą w thrillerze reżysera "Uprowadzonej"
Daisy Ridley z główną rolą w thrillerze reżysera "Uprowadzonej"

Deadline / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Gareth Cattermole
Daisy Ridley, znana widzom przede wszystkim jako Rey z trylogii "Gwiezdnych wojen" Disneya, szykuje się do kolejnej dużej roli. Aktorka wystąpi w thrillerze akcji "The Good Samaritan", za którego reżyserię odpowiada Pierre Morel – twórca takich tytułów jak "Uprowadzona" czy "Smak zemsty. Peppermint".

O czym opowie "The Good Samaritan"?



GettyImages-2203692959.jpg Getty Images © Amanda Stronza


Ridley wcieli się w dr Rosalind Carver, przedsiębiorczynię, która wraz z mężem Mattem ratuje rannego mężczyznę dryfującego u wybrzeży Indonezji. Czyn ten powoduje, że raj zmienia się w śmiertelną pułapkę - ich jacht znika, Matt zostaje porwany, a Rosalind staje się celem piratów i skorumpowanych urzędników. Jedyną nadzieję może pokładać w tajemniczym prywatnym najemniku Seanie Fullerze - razem muszą poradzić sobie w sytuacji, w której nie mogą zaufać nikomu. Film powstaje na podstawie oryginalnego scenariusza Matthew Cirulnicka, współautora filmu "Rambo: Ostatnia krew".

Twórcy zapowiadają kino akcji z intensywnym, hitchcockowskim klimatem i bohaterką zmuszoną do przekraczania własnych granic. Zdjęcia mają ruszyć wiosną 2026 roku, a w gronie producentów znaleźli się m.in. Mark i Dorothy Canton oraz przedstawiciele Highland Film Group. "The Good Samaritan" będzie kolejnym thrillerem w najświeższym dorobku Ridley - wcześniej aktorka wystąpiła w "Sprzątaczce" i "We Bury the Dead". 

"Sprzątaczka" - zwiastun filmu z Daisy Ridley



