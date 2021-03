Festiwal Filmów Frankofońskich w Ninatece

Z okazji obywającego się w marcu święta Frankofonii Ninateka zaprasza na Festiwal Filmów Frankofońskich, który odbędzie się w dniach 19-26 marca. Na program składa się osiem filmów, które z dużą dawką wrażliwości, ale również humoru poruszają ważne tematy społeczne. Filmy będą udostępnione w oryginalnej wersji językowej z polskimi napisami.Widzowie Ninateki będą mogli obejrzeć nagrodzony na w Cannes Złotą Palmą za reżyserię film " Młody Ahmed " braci Dardenne. Pokazana zostanie także doceniona na festiwalu w Annecy animacja " Jaskółki z Kabulu Eléi Gobbé-Mévellec . Kolejna pozycja to "Uderz w bęben" – komedia o transformacji małego szwajcarskiego miasteczka wywołanej przez miejscową orkiestrę dętą.Skomplikowane relacje międzyludzkie sportretowali twórcy filmów " Miłość mojego brata " (czuły obraz relacji siostrzano-braterskiej), " Adoracja " (historia wrażliwego nastolatka muszącego wybierać między miłością do pacjentki szpitala psychiatrycznego a zdrowym rozsądkiem) i " Horyzont " (opowieść o zwykłej rodzinie, mierzącej się ze zbrodnią wnikającą w jej życie). Dalida. Skazana na miłość " to niezwykła, oparta na faktach, historia burzliwego i pełnego namiętności życia francuskiej legendy sceny estradowej. Z kolei za sprawą dokumentu "De Gaulle w Irlandii" poznamy niezwykłe okoliczności trwającej 6 tygodni wizyty byłego francuskiego prezydenta w tym kraju.Na Festiwal zapraszają Ambasady Francji, Belgii, Irlandii, Kanady, Luksemburga i Szwajcarii, Instytut Francuski w Polsce, Instytut Kultury Rumuńskiej i Biuro Walonii-Brukseli.