Festiwal Filmowy Pięć Smaków po raz pierwszy w internecie!

Pierwsze tytuły flagowej sekcji festiwalu - Nowe kino Azji

14. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków

25 listopada - 6 grudnia 2020

Internet

Festiwal Pięć Smaków pojawi się w tym roku tam, gdzie ekran kinowy jest poza zasięgiem. Organizatorzy chcą rozmawiać o Azji i odkrywać jej niezwykłe kinematografie z publicznością w całej Polsce. Od 25 listopada do 6 grudnia na autorskiej platformie VOD pojawi się blisko 40 tytułów w 7 tematycznych sekcjach: Podróż do Azji, Kino ze smakiem, Azjatycki VR, Parasites, Hongkong dziś, Nowe kino Azji i Asian Cinerama.– mówi Jakub Królikowski, dyrektor festiwalu.Sekcja skupia najbardziej ekscentryczne i ambitne produkcje. To głosy młodych, niezależnych twórców i precyzyjnie skomponowane fabuły uznanych mistrzów, składające się na uderzającą opowieść o dzisiejszej Azji - i nie tylko. Kinematografie Azji to pełna paleta różnorodnych form, estetyk i sposobów opowiadania. W sekcji znajdzie się zatem szeroki przekrój tego, co w tym i ubiegłym roku szczególnie poruszyło widzów i krytyków filmowych.Szczególne miejsce w przeglądzie zajmie najnowszy film Miwy Nishikawy . Pisarka i reżyserka, uznawana za kontynuatorkę humanistycznych tradycji japońskiego kina w ślad za Ozu Koreedą , powraca na festiwal z najnowszym filmem, którego światowa premiera miała niedawno miejsce na MFF w Toronto. "Pod otwartym niebem" to napisana z niezwykłą psychologiczną wrażliwością historia gangstera z yakuzy, który po wieloletnim wyroku wychodzi na wolność i szuka dla siebie nowej, praworządnej drogi w dzisiejszej Japonii.Zupełnie inny obraz współczesnego Tokio znajdziemy w "Córkach" Hajime Tsudy. Historię o młodych, ambitnych przyjaciółkach, z których jedna zachodzi w nieplanowaną ciążę, wywodzący się ze świata mody reżyser ubrał w sensualne, migotliwe kadry, nadające lekkości tej słodkogorzkiej, pełnej subtelnych emocji narracji. Macierzyństwo jest także jednym z tematów poruszanych w oryginalny sposób przez Jacky Yeap Swee Leong w malezyjskim filmie "Czasami, czasami". Kruchy, pełen niuansów obraz pokazuje relację młodego chłopaka i samotnie wychowującej go kobiety - niezwykle sobie bliskich, a równocześnie szukających niezależności i mających własne pomysły na życie.Młody chłopak jest również tytułowym bohaterem niezwykłej fabuły z Wietnamu. "Rom" to wizualna petarda - teledyskowo montowany film o skomplikowanym świecie slamsów Ho Chi Minh. Zablokowany początkowo przez cenzurę we wrześniu tego roku trafił do kin, stając się jednym z największych przebojów lokalnego box office'u. To jeden z najbardziej oryginalnych wietnamskich filmów dekady, szukający nowych sposobów opowiadania o wykluczeniu i specyficznej kulturze społeczności, o których istnieniu świat woli nie pamiętać.Temat trudnego pochodzenia powraca także w "Boluomi", tajwańskim filmie, opowiadającym o nieoczekiwanej przyjaźni dwójki migrantów z Azji Południowo-Wschodniej. Echa rodzinnych dramatów znajdują tu ukojenie w na nowo odkrywanej empatii i wzajemnej trosce: zabliźnianie ran nie jest łatwym procesem, ale reżyser znalazł sposób na ukazanie jego złożonej natury.Jednym z najbardziej niezwykłych formalnie filmów tegorocznej edycji jest " Jallikattu ", reprezentujący kinematografię południowej części Indii. Wyjątkowa praca operatorska, pulsujący montaż, budząca dreszcze muzyka (skomponowana przez ucznia samego A.R. Rahmana ) pokazuje z bliska męski świat Kerali, gdzie na skraju dżungli ludzkie codzienne sprawy spotykają się z żywiołem zwierzęcych instynktów.Na stronie www.piecsmakow.pl w sprzedaży dostępne są już karnety w cenie: 100 zł. Ogłoszenie pełnego programu i start sprzedaży biletów na poszczególne seanse został zaplanowany na 29 października.