Festiwalowy plakat filmu "Władcy przygód. Stąd do Oblivio"

Już 21 marca, w Dzień Wagarowicza, na ekrany polskich kin wejdzie film przygodowy. Twórcy filmu podkreślają, że film nawiązuje do Kina Nowej Przygody. Artystyczny plakat filmu wyszedł spod ręki Ryszarda Wojtyńskiego.Ryszard Wojtyński jest absolwentem warszawskiej ASP. Jako artysta w przez długi czas zajmował się grafiką wydawniczą, ilustracją i plakatem. W latach 1981-1991 pracował w Nowym Jorku, gdzie wyszkolił ponad 100 grafików i projektantów dla takich firm jak: Macy's, London Fog, Cherokee, Missoni. W tym czasie współpracował również z agencją Leslie Barany Comunication jako grafik przy projektowaniu okładek do książek, płyt muzycznych i reklam prasowych. Brał udział w zbiorowych wystawach w Nowym Jorku. Obrazy, rysunki i litografie Ryszarda Wojtyńskiego znajdują się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum H.R. Gigera w Szwajcarii oraz licznych kolekcjach prywatnych.– tak o filmie mówi producent Marcin Ksobiech opowiadają historię dwojga nastolatków – Franka i Izki – którzy muszą połączyć siły, aby pomóc przyjacielowi wrócić do krainy Oblivio.