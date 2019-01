Co łączy Kapitana Amerykę z "Władcami przygód. Stąd do Oblivio"?

3 2 1



Polskie kino coraz częściej staje się nadwiślańskim towarem eksportowym. Rodzimi twórcy, tacy jak: Paweł Pawlikowski Rafał Zawierucha czy Tomasz Kot , są rozchwytywani na arenie międzynarodowej i nikogo to już nie dziwi. Transfery hollywoodzkich gwiazd do polskiego kina są jednak rzadkością, tym bardziej cieszy, że hollywoodzcy twórcy muzyki filmowej: Fred Emory Smith i stały współpracownik Hansa Zimmera Carl Rydlund stworzyli muzykę do polskiego filmu przygodowego".Kompozytorem muzyki do filmujest Fred Emory Smith , który pracował m.in. przy serialowych, a orkiestratorem, czyli osobą, która myśli kompozytora rozpisuje na poszczególne instrumenty, jest Carl Rydlund , który pracował między innymi przy takich filmach jak:i wiele innych.Zobaczcie nowy spot filmu:– mówi Marcin Ksobiech , producent filmu.Filmto przygodowy film młodzieżowy, który, podobnie jakczy, składa hołd amerykańskiemu kinu przygodowemu.Jedno przypadkowe spotkanie, próba porwania, szalony lot na własnoręcznie skonstruowanej machinie i ucieczka przed Łowcami Głów z Oblivio – czy to brzmi jak normalny dzień w życiu przeciętnego nastolatka? Franek i Izka – główni bohaterowie filmu – odkryją, że nie trzeba być superbohaterem, aby przeżyć superprzygodę. Uruchamiając tajemniczy gramofon, przypadkiem sprowadzą do ziemskiego wymiaru Eddiego – uciekiniera z krainy Oblivio. Skierują tym samym na siebie gniew Łowców Głów, którzy za wszelką cenę będą chcieli ukarać zbiega. "Za wszelka cenę" oznacza, że nie zawahają się zdeatomizować każdego, kto stanie im na drodze. Czy Frankowi i Izce uda się uratować Eddiego? Czy ich przyjaźń przetrwa pomimo problemów, które czekają ich po drodze?