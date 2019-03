Pokolenie Z – to co robią, może zawstydzić nawet Ciebie

3 2 1

21 marca do kin wejdzie polski film przygodowyz udziałem energicznych nastolatków, którzy również nie czekają biernie, aż ktoś zmieni świat za nich. Szymon Radzimierski , odtwórca jednej z głównych ról, w prawdziwym życiu odegrał nawet ważniejszą rolę - wspólnie z borneańską organizacją Kompakh, stworzył ekologiczno-edukacyjny projekt na Borneo, którego celem jest zaangażowanie dzieci i młodzieży z wiosek na Kalimantanie w ochronę lasu deszczowego i zagrożonych gatunków zwierząt (orangutanów, nosaczy, dzioborożców).WeSzymon wciela się w rolę Franka – wynalazcy i naukowca.– ale to nie jedyne marzenie nastoletniego idealisty, który pragnął również zagrać w filmie –– mówi Szymon "Do odważnych świat należy!" – hasło filmu, w którym zagrali: Szymon Radzimierski Oskar Latarski doskonale pasuje do czasów, w których żyjemy. Warto zobaczyć ten film ze swoimi dziećmi, aby dodać im skrzydeł i zaszczepić w nich wiarę, że także oni mogą spełniać swoje marzenia. Żeby nie bali się marzyć o dużych sprawach zarówno dla siebie jak i dla całej planety.w kinach od