Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny zaprasza do Kina Iluzjon na retrospektywę Glaubera Rochy

Brazylijski nurt Cinema Novo był krzykiem sprzeciwu i pieśnią wolności — ruchem, który zrewolucjonizował brazylijską kinematografię, łącząc radykalne formy artystycznego wyrazu z ostrym komentarzem społecznym. W sercu tego nurtu znajdował się Glauber Rocha — reżyser, którego wizje poetyckiej przemocy, religijnego uniesienia i politycznej furii nadały ton całemu pokoleniu. Przygotowany przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Paribas Nowe Horyzonty, przegląd obejmuje nie tylko jego najważniejsze dzieła, w tym kultowego "Boga i Diabła w krainie słońca" czy tytułową "Ziemię w transie", lecz także najwybitniejsze filmy innych kluczowych twórców tego okresu. Autorzy tacy jak Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade czy Ruy Guerra rozwijali buntowniczy język w nowych, często jeszcze bardziej bezkompromisowych kierunkach. To kino powstałe z głodu — dosłownie i metaforycznie — i z pragnienia głębokiej zmiany, a przegląd "Ziemia w transie" to nie tylko spotkanie z kinem artystycznym najwyższej próby, ale i z historią kraju, który przez obiektyw kamery próbował zrozumieć siebie — z pasją, gniewem i nadzieją.
Cykl otworzy pokaz filmu "Ziemia w transie
" w reż Glaubera Rochy
- zdobywca nagrody FIPRESCI na festiwalu w Cannes w 1967 i Grand Prix na festiwalu w Locarno. Brazylijski dramat polityczny z 1967 roku krytycznie przedstawia zawirowania polityczne w fikcyjnym kraju Eldorado. Młody poeta i dziennikarz decyduje się wkroczyć w świat polityki. Szybko przekonuje się, że rządzący nie służą społecznej zmianie, a jedynie poświęcają się grze własnych interesów. Prelekcje przed pokazem wygłosi Marcin Pieńkowski, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Paribas Nowe Horyzonty.
W programie przeglądu znalazło się ponad 20 pokazów, których prelekcje wygłoszą filmoznawcy oraz znawcy regionu i kultury Brazylii m.in. Marcin Pieńkowski, dr Gabriel Borowski, Klara Cykorz, dr Magdalena Walczuk, dr Bolesław Racięski, Stefan Głowacki, a 26 września po pokazie "Wiek ziemi
" odbędzie się panel "Rewolucjoniści w krainie słońca – artyści brazylijscy wobec rzeczywistości lat 1960–1970" z udziałem Prof. UW, dr. hab. Katarzyna Dembicz dr Magdaleny Walczuk moderowany Zbigniewa Dąbrowskiego Szczegółowy program: iluzjon.fn.org.pl
Patronat: Ambasada Brazylii w Warszawie i Instytut Guimarães Rosa
Informacja sponsorowana