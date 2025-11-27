"Cyberpunk 2077" lepszy niż "Wiedźmin 3"! Pokonał kolejną granicę sprzedaży

Kiedy "Cyberpunk 2077" wchodził na rynek, gra została bardzo chłodno przyjęta i wiele osób nazywało ją klapą sezonu. CD Projekt Red nie dał za wygraną i odmienił los tytułu. Dziś, pięć lat po swojej premierze, wciąż pozostaje żyłą złota.
35 milionów sprzedanych egzemplarzy gry "Cyberpunk 2077"
Tak w każdym razie wynika z najnowszego sprawozdania finansowego spółki CD Pojekt Red. Jak twierdzi twórca gry, "Cyberpunk 2077" przekroczył granicę 35 milionów sprzedanych egzemplarzy
. Dla porównania: "Wiedźmin 3
" potrzebował sześciu lat, aby osiągnąć poziom 30 milionów egzemplarzy.
Jakby tego było mało, wygląda na to, że popularność gry znów rośnie. CD Projekt twierdzi, że w trzecim kwartale tego roku sprzedano więcej egzemplarzy "Cyberpunka 2077"
niż w tym samym okresie roku ubiegłego!
Świetne wyniki dotyczą nie tylko bazowej gry, ale także dodatku "Cyberpunk 2077: Widmo Wolności"
. To było efektem pojawienia się bazowej gry w ofercie PlayStation Plus Extra i Premium.
W 2025 roku gra "Cyberpunk 2077"
debiutowała m.in. na konsoli Nintendo Switch 2.
Zwiastun gry "Cyberpunk 2077"