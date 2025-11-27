Newsy Gry "Cyberpunk 2077" lepszy niż "Wiedźmin 3"! Pokonał kolejną granicę sprzedaży
"Cyberpunk 2077" lepszy niż "Wiedźmin 3"! Pokonał kolejną granicę sprzedaży

Kiedy "Cyberpunk 2077" wchodził na rynek, gra została bardzo chłodno przyjęta i wiele osób nazywało ją klapą sezonu. CD Projekt Red nie dał za wygraną i odmienił los tytułu. Dziś, pięć lat po swojej premierze, wciąż pozostaje żyłą złota.

35 milionów sprzedanych egzemplarzy gry "Cyberpunk 2077"



Tak w każdym razie wynika z najnowszego sprawozdania finansowego spółki CD Pojekt Red. Jak twierdzi twórca gry, "Cyberpunk 2077" przekroczył granicę 35 milionów sprzedanych egzemplarzy. Dla porównania: "Wiedźmin 3" potrzebował sześciu lat, aby osiągnąć poziom 30 milionów egzemplarzy.



Jakby tego było mało, wygląda na to, że popularność gry znów rośnie. CD Projekt twierdzi, że w trzecim kwartale tego roku sprzedano więcej egzemplarzy "Cyberpunka 2077" niż w tym samym okresie roku ubiegłego!

Świetne wyniki dotyczą nie tylko bazowej gry, ale także dodatku "Cyberpunk 2077: Widmo Wolności". To było efektem pojawienia się bazowej gry w ofercie PlayStation Plus Extra i Premium.

W 2025 roku gra "Cyberpunk 2077" debiutowała m.in. na konsoli Nintendo Switch 2.

