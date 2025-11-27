Newsy Seriale "The Bear": Kiedy ruszą zdjęcia do 5. sezonu? Jeremy Allen White odpowiada
Jeremy Allen White zyskał ostatnio uznanie za sprawą roli Bruce'a Springsteena w biografii "Ocal mnie od nicości". Fani aktora z niecierpliwością czekają jednak na wieści o piątym sezonie "The Bear". Mamy dla nich dobrą wiadomość: zdjęcia rozpoczną się już niebawem.

Kiedy pierwszy klaps na planie 5. sezonu "The Bear"? Jeremy Allen White odpowiada


W rozmowie z Variety White potwierdził, że prace na planie 5. sezonu "The Bear" rozpoczną się już wkrótce.

5 stycznia lub gdzieś w okolicach tej daty. Już wkrótce – powiedział.

GettyImages-1910715165 (1).jpg Getty Images © Tommaso Boddi/Golden Globes 2024

W "The Bear" White wciela się w Carmy'ego Berzatto – młodego szefa kuchni, który wraca do Chicago, by poprowadzić rodzinny biznes. Rola ta przyniosła mu m.in. trzy Złote Globy (w latach 2023, 2024 i 2025) oraz dwie Emmy (2023 i 2024). Konkretna data premiery piątego sezonu nie jest na razie znana. Prawdopodobnie trafi on na ekrany w 2026 roku.

Skąd znamy Jeremy'ego Allena White'a? "The Bear" w podcaście Mam parę uwag


Jeremy Allen White najlepiej znany jest z serialu "The Bear" (poniżej przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki omawiają pierwsze dwa sezony). W filmografii aktora znajdziemy też takie tytuły jak "Shameless – Niepokorni", "Movie 43", "Lokum", "Bracia ze stali" czy "Fremont".



Zobacz zwiastun filmu "Springsteen: Ocal mnie od nicości"


Aktualnie filmografię Jeremy'ego Allena White'a zamyka dramat biograficzny "Springsteen: Ocal mnie od nicości". Przypominamy jego zwiastun:



"Springsteen: Ocal mnie od nicości" to kronika powstania "Nebraski" z 1982 roku. Nagrany na czterościeżkowym magnetofonie w sypialni w New Jersey album do dziś uznawany jest za jedno z najbardziej ponadczasowych dzieł w dorobku artysty. 

