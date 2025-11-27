"The Bear": Kiedy ruszą zdjęcia do 5. sezonu? Jeremy Allen White odpowiada

Jeremy Allen White zyskał ostatnio uznanie za sprawą roli Bruce'a Springsteena w biografii "Ocal mnie od nicości". Fani aktora z niecierpliwością czekają jednak na wieści o piątym sezonie "The Bear". Mamy dla nich dobrą wiadomość: zdjęcia rozpoczną się już niebawem.
Kiedy pierwszy klaps na planie 5. sezonu "The Bear"? Jeremy Allen White odpowiada
W rozmowie z Variety White
potwierdził, że prace na planie 5. sezonu "The Bear
" rozpoczną się już wkrótce. 5 stycznia lub gdzieś w okolicach tej daty. Już wkrótce
– powiedział.
W "The Bear
" White
wciela się w Carmy'ego Berzatto – młodego szefa kuchni, który wraca do Chicago, by poprowadzić rodzinny biznes. Rola ta przyniosła mu m.in. trzy Złote Globy (w latach 2023, 2024 i 2025) oraz dwie Emmy (2023 i 2024). Konkretna data premiery piątego sezonu nie jest na razie znana. Prawdopodobnie trafi on na ekrany w 2026 roku.
Skąd znamy Jeremy'ego Allena White'a? "The Bear" w podcaście Mam parę uwagJeremy Allen White
najlepiej znany jest z serialu "The Bear
" (poniżej przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki omawiają pierwsze dwa sezony). W filmografii aktora znajdziemy też takie tytuły jak "Shameless – Niepokorni
", "Movie 43
", "Lokum
", "Bracia ze stali
" czy "Fremont
".
Aktualnie filmografię Jeremy'ego Allena White'a
zamyka dramat biograficzny "Springsteen: Ocal mnie od nicości
". Przypominamy jego zwiastun:
"Springsteen: Ocal mnie od nicości"
to kronika powstania "Nebraski" z 1982 roku. Nagrany na czterościeżkowym magnetofonie w sypialni w New Jersey album do dziś uznawany jest za jedno z najbardziej ponadczasowych dzieł w dorobku artysty.