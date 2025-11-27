TOP 10 tytułów na Black Friday!

Black Friday to dla kinomanów idealna okazja, by nadrobić zaległości lub odkryć nowe perełki w świecie filmów i seriali - zwłaszcza na platformie Rakuten TV, która w ramach wyjątkowej przeceny proponuje naprawdę atrakcyjne promocje. W tym roku oferta jest wyjątkowo kusząca: nie tylko najnowsze premiery, ale również klasyki kina można wypożyczyć lub kupić w znacznie obniżonych cenach. W naszym zestawieniu przedstawiamy dziesięć najlepszych tytułów
, które warto dodać do swojej listy - zarówno jeśli szukasz hitów godnych rodzinnego seansu, jak i ambitniejszych filmów na wieczór solo. Dzięki temu poradnikowi dowiesz się, które przeceny są naprawdę warte uwagi i na co zwrócić uwagę, by wycisnąć jak najwięcej z Black Friday na Rakuten TV. 1. Mission Impossible: The Final Reckoning
Nasze życie jest sumą naszych wyborów. Tom Cruise wciela się w rolę Ethana Hunta w ostatniej części kultowej serii Mission Impossible. 2. O psie, który jeździł koleją
Życie Zuzi, której tata Piotr pracuje na kolei, zmienia się nie do poznania, kiedy wkracza w nie Lampo – niezwykły pies-podróżnik. 3. Downton Abbey: Nowa epoka
Wyczekiwany powrót Downton Abbey w wersji kinowej podąża losami uwielbianych Crawleyów i ich personelu w trakcie wesela i podróży na południe Francji, aby odkryć tajemnicę nowo odziedziczonej willi hrabiny Dowager; gdy witają w Downton ekipę filmową i znane gwiazdy, aby nakręcić nowy niemy film. 4. Ojciec chrzestny
Chłodny obraz rozkwitu rodziny Corleone oraz szybkiego upadku jej wpływów w Ameryce wraz z historią paskudnych przestępstw mafii sycylijskiej, w które rodzina była zaangażowana. 5. Naga broń
Tylko jeden człowiek ma szczególny zestaw umiejętności... aby dowodzić policyjną jednostką specjalną! Porucznik Frank Drebin Jr. podąża śladami ojca w komedii "Naga Broń". 6. Dobrzy nieznajomi
Wzruszająca historia o miłości, rodzinie i duchach przeszłości. Kiedy Adam spotyka tajemniczego sąsiada, powracają do niego dawno wyparte wspomnienia. Wkrótce trafia do rodzinnego domu, w którym najwyraźniej nadal mieszkają jego rodzice, choć od ich śmierci minęło 30 lat. 7. Mean Girls
Cady Heron, nowa uczennica w liceum, zaprzyjaźnia się z outsiderami Janis i Damianem. Zakochuje się w chłopaku Reginy, liderki popularnej grupy Plastików, co przysporzy sporo problemów. 8. Uśmiechnij się 2
W przededniu trasy koncertowej gwieździe pop, Skye Riley, przytrafiają się przerażające i niezrozumiałe wydarzenia. Granice rzeczywistości zacierają się, a Skye musi stawić czoła przeszłości, zanim jej życie wymknie się spod kontroli. 9. Sisu
W ostatnich desperackich dniach II wojny światowej, wracając ze spalonych ziem w północnej Finlandii, samotny poszukiwacz (Jorma Tommila) napotyka na swojej drodze nazistów. Kiedy ci kradną mu złoto, szybko odkrywają, że nie zadali się ze zwykłym górnikiem. 10. Gladiator 2
Wiele lat po śmierci Maximusa Lucjusz trafia do Koloseum po tym, jak jego dom zostaje podbity przez rządzących Cesarstwem braci tyranów. Z nadzieją na lepszą przyszłość Cesarstwa Lucjusz musi znaleźć siłę i honor, by zwrócić chwałę Rzymu jego ludowi.
Dużo więcej filmów w wyjątkowych cenach znajdziesz TUTAJ
Informacja sponsorowana