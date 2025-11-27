Newsy Filmy "Avengers: Doomsday": kampania promocyjna ruszyła jeszcze przed zwiastunem?
"Avengers: Doomsday": kampania promocyjna ruszyła jeszcze przed zwiastunem?

W przyszłym roku obejrzymy kolejne filmowe wydarzenie MCU, "Avengers: Doomsday", w którym pojawi się cała plejada postaci znanych z dotychczasowych adaptacji komiksów Marvela. Do tej pory nie mieliśmy okazji zobaczyć oficjalnych materiałów z filmu, choć w sieci zauważono, że pojawiły się pierwsze sygnały rozpoczęcia kampanii promocyjnej. 

Jak informuje portal Comic Book Movie, na profilach Disney+ Latin America i Disney+ Brasil pojawiły się materiały zapowiadające nadchodzące widowisko. Na pierwszym umieszczono fragment sceny po napisach z "Fantastycznej 4: Pierwszych kroków", w której Doctor Doom pojawił się w domu Sue Storm i Reeda Richardsa. Na drugim zaś pojawił się kadr ze sceny po napisach w "Thunderbolts*", gdzie widzieliśmy statek Fantastycznej 4. W podpisach czytamy o szykowaniu się na nowe wydarzenie. 



Wcześniej w sieci krążyły doniesienia, że zwiastun "Avengers: Doomsday" trafi do widzów przy okazji pokazów innego wielkiego widowiska - "Avatara: Ognia i popiołu", który trafi do kin 19 grudnia tego roku. Nie znamy jeszcze informacji o fabule, choć pojawiają się plotki, że Doom będzie mścić się za śmierć swojej rodziny spowodowanej działaniami Avengers w multiwersum. 

"Avengers: Doomsday" zadebiutuje 18 grudnia 2026 roku. Za kamerą stanęli Anthony i Joe Russo, a scenariusz napisali Michael Waldron i Stephen McFeely. Nie powrócił scenarzysta poprzednich "Avengers" w wykonaniu Russo, Christopher Markus.

W filmie pojawi się imponująca obsada, złożona z gwiazd MCU i filmów Foxa o grupie X-Men: Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal oraz Robert Downey Jr., który zagra rolę Dooma. 

Zwiastun filmu "Avengers: Koniec gry"



