"Avengers: Doomsday": kampania promocyjna ruszyła jeszcze przed zwiastunem?

W przyszłym roku obejrzymy kolejne filmowe wydarzenie MCU, "Avengers: Doomsday", w którym pojawi się cała plejada postaci znanych z dotychczasowych adaptacji komiksów Marvela. Do tej pory nie mieliśmy okazji zobaczyć oficjalnych materiałów z filmu, choć w sieci zauważono, że pojawiły się pierwsze sygnały rozpoczęcia kampanii promocyjnej.
Jak informuje portal Comic Book Movie, na profilach Disney+ Latin America i Disney+ Brasil pojawiły się materiały zapowiadające nadchodzące widowisko. Na pierwszym umieszczono fragment sceny po napisach z "Fantastycznej 4: Pierwszych kroków
", w której Doctor Doom pojawił się w domu Sue Storm i Reeda Richardsa. Na drugim zaś pojawił się kadr ze sceny po napisach w "Thunderbolts*
", gdzie widzieliśmy statek Fantastycznej 4. W podpisach czytamy o szykowaniu się na nowe wydarzenie.
Wcześniej w sieci krążyły doniesienia, że zwiastun "Avengers: Doomsday
" trafi do widzów przy okazji pokazów innego wielkiego widowiska - "Avatara: Ognia i popiołu
", który trafi do kin 19 grudnia tego roku. Nie znamy jeszcze informacji o fabule, choć pojawiają się plotki, że Doom będzie mścić się za śmierć swojej rodziny spowodowanej działaniami Avengers w multiwersum. "Avengers: Doomsday" zadebiutuje 18 grudnia 2026 roku. Za kamerą stanęli Anthony i Joe Russo, a scenariusz napisali Michael Waldron i Stephen McFeely. Nie powrócił scenarzysta poprzednich "Avengers" w wykonaniu Russo, Christopher Markus.
W filmie pojawi się imponująca obsada, złożona z gwiazd MCU i filmów Foxa o grupie X-Men: Chris Hemsworth
, Vanessa Kirby
, Anthony Mackie
, Sebastian Stan
, Letitia Wright
, Paul Rudd
, Wyatt Russell
, Tenoch Huerta
, Ebon Moss-Bachrach
, Simu Liu
, Florence Pugh
, Kelsey Grammer
, Lewis Pullman
, Danny Ramirez
, Joseph Quinn
, David Harbour
, Winston Duke
, Hannah John-Kamen
, Tom Hiddleston
, Patrick Stewart
, Ian McKellen
, Alan Cumming
, Rebecca Romijn
, James Marsden
, Channing Tatum
, Pedro Pascal
oraz Robert Downey Jr.
, który zagra rolę Dooma.
