Filmowcy przeciwko hejtowi. Znamy laureatów konkursu "Wszystko ok?" Fundacji UNIQA

Krótkie metraże z wielkim przekazem. Filmy nagrodzone w konkursie "Wszystko ok?" udowadniają, jak wielkie znaczenie w przeciwdziałaniu hejtowi mają rozmowa, wsparcie i uważność na potrzeby drugiej osoby. Już od 26 września wyróżnione tytuły będzie można zobaczyć w kinach podczas 12. MFF Młode Horyzonty oraz online – od 9 października.
"Wszystko ok?" to wyjątkowy konkurs, który dał początkującym twórcom szansę, by poprzez sztukę poruszyć ważny temat i dotrzeć do młodej widowni. Fundacja UNIQA zachęciła do opowiedzenia w kreatywny sposób, o tym jak przeciwdziałać hejtowi i jak duże znaczenie ma wsparcie dla osób doświadczających przemocy rówieśniczej.
Uczestnicy podeszli do zadania odpowiedzialnie, przedstawiając problem hejtu z wielu perspektyw. Jakość nadesłanych filmów zaskoczyła jurorów tak bardzo, że postanowiono przyznać dodatkowe nagrody. Poprzez konkurs chcieliśmy pokazać, jak wielką rolę w przeciwdziałaniu przemocy odgrywa rozmowa, empatia i uważność na drugiego człowieka. Młodzi twórcy udowodnili, że potrafią opowiedzieć o tym językiem bliskim swoim rówieśnikom
– mówi Agnieszka Durst-Wilczyńska, prezeska Fundacji UNIQA.
Laureaci i nagrody
Pierwsze miejsce zdobyli – ex aequo – Daniel Wałachowski
i Aleksandra Golenia
za filmy "Hejt to nie żart
" i "Nie hejtuję, tylko tulę
". Możecie je zobaczyć poniżej:
Drugie miejsce – również ex aequo – zajęły Dorota Bator
za film "Pstryk
" i Magdalena Mazur-Garbicz
za "Zakład naprawy skrzydeł
". Trzecie miejsce przyznano Stanisławowi Piwońskiemu
za "(NIE) Wszystko OK
".
Jury i partnerzy
W jury zasiedli: Kamila Tomkiel-Skowrońska, dyrektorka programowa 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty; Agnieszka Durst-Wilczyńska, prezeska zarządu Fundacji UNIQA; Piotr Lipa reprezentujący Radę Fundacji UNIQA; oraz Łukasz Muszyński, redaktor naczelny Filmweb.pl.
Jako Filmweb.pl z chęcią zaangażowaliśmy się w ten projekt jako partner medialny – misja mądrego kina dla młodej widowni jest dla nasz szczególnie istotna. Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom!