Filmowcy przeciwko hejtowi. Znamy laureatów konkursu "Wszystko ok?" Fundacji UNIQA
Filmy

Filmowcy przeciwko hejtowi. Znamy laureatów konkursu "Wszystko ok?" Fundacji UNIQA



Krótkie metraże z wielkim przekazem. Filmy nagrodzone w konkursie "Wszystko ok?" udowadniają, jak wielkie znaczenie w przeciwdziałaniu hejtowi mają rozmowa, wsparcie i uważność na potrzeby drugiej osoby. Już od 26 września wyróżnione tytuły będzie można zobaczyć w kinach podczas 12. MFF Młode Horyzonty oraz online – od 9 października.


"Wszystko ok?" to wyjątkowy konkurs, który dał początkującym twórcom szansę, by poprzez sztukę poruszyć ważny temat i dotrzeć do młodej widowni. Fundacja UNIQA zachęciła do opowiedzenia w kreatywny sposób, o tym jak przeciwdziałać hejtowi i jak duże znaczenie ma wsparcie dla osób doświadczających przemocy rówieśniczej.

Uczestnicy podeszli do zadania odpowiedzialnie, przedstawiając problem hejtu z wielu perspektyw. Jakość nadesłanych filmów zaskoczyła jurorów tak bardzo, że postanowiono przyznać dodatkowe nagrody.

Poprzez konkurs chcieliśmy pokazać, jak wielką rolę w przeciwdziałaniu przemocy odgrywa rozmowa, empatia i uważność na drugiego człowieka. Młodzi twórcy udowodnili, że potrafią opowiedzieć o tym językiem bliskim swoim rówieśnikom – mówi Agnieszka Durst-Wilczyńska, prezeska Fundacji UNIQA.

Laureaci i nagrody


Pierwsze miejsce zdobyli – ex aequo – Daniel Wałachowski i Aleksandra Golenia za filmy "Hejt to nie żart" i "Nie hejtuję, tylko tulę". Możecie je zobaczyć poniżej:





Drugie miejsce – również ex aequo – zajęły Dorota Bator za film "Pstryk" i Magdalena Mazur-Garbicz za "Zakład naprawy skrzydeł". Trzecie miejsce przyznano Stanisławowi Piwońskiemu za "(NIE) Wszystko OK".

Jury i partnerzy


W jury zasiedli: Kamila Tomkiel-Skowrońska, dyrektorka programowa 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty; Agnieszka Durst-Wilczyńska, prezeska zarządu Fundacji UNIQA; Piotr Lipa reprezentujący Radę Fundacji UNIQA; oraz Łukasz Muszyński, redaktor naczelny Filmweb.pl.


Jako Filmweb.pl z chęcią zaangażowaliśmy się w ten projekt jako partner medialny – misja mądrego kina dla młodej widowni jest dla nasz szczególnie istotna. Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom!

