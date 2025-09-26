Ruszają prace nad "Kosmicznymi jajami 2". A twórcy już żartują

Amazon MGM rozpoczyna produkcję "Kosmicznych jaj 2". To kontynuacja słynnej komedii, która po raz pierwszy rozśmieszyła nas prawie 40 lat temu. Na ekranie powrócą gwiazdy oryginału, ale nie zabraknie też nowych twarzy. Film zobaczymy na ekranach w 2027 roku.
Nawet ogłoszenie początku prac nad filmem stało okazją do żartu. Udostępnione przez Amazon zdjęcie z czytania scenariusza przez obsadę jest łudząco podobne do momentu uwiecznionego ponad dekadę temu, kiedy nad tekstem "Przebudzenia mocy
" usiadła ekipa "Gwiezdnych wojen". Oba zdjęcia możecie porównać poniżej:
"Kosmiczne jaja": co wiemy o kontynuacji? Projekt
zapowiadany jest jako "nie-prequel, nie-reboot, tylko sequel – część druga (ale z elementami rebootu) dla rozrostu franczyzy". Za kamerą stanie Josh Greenbaum
("Spuszczone ze smyczy
"). Scenariusz napisał Josh Gad
(który także pojawi się na ekranie) do spółki z Benjim Samitem
i Danem Hernandezem
. Dwaj ostatni mają na koncie takie tytuły jak "Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos
" oraz "Pokémon Detektyw Pikachu
".
W obsadzie oryginalnego filmu, prócz Mela Brooksa
, który był także scenarzystą i reżyserem, znaleźli się Bill Pullman
(Lone Star), Daphne Zuniga
(Księżniczka Vespa) oraz Rick Moranis
(Lord Hełmofon). Cała czwórka powróci w kontynuacji. Do obsady dołączył też George Wyner
("Reboot
"), który zagrał pułkownika Sandurza. Wśród nowych twarzy pojawią się m.in. Lewis Pullman
, Keke Palmer
, a także Anthony Carrigan
("Barry
", "Superman
").
Oryginalne "Kosmiczne jaja
" miały premierę w 1987 roku. Film był parodią "Gwiezdnych wojen
" i opowiadał o tym, jak zły Lord Hełmofon rozkazuje porwać księżniczkę Vespę, by móc zdobyć bezcenne zapasy powietrza z jej rodzinnej planety. Kosmiczny poszukiwacz przygód Lone Starr, za namową ojca dziewczyny, wyrusza na ratunek.
"Kosmiczne jaja 2": pierwsza zapowiedź