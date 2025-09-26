Newsy Seriale Izrael zrobił serial o ataku Hamasu. Zwiastun "Red Alert"
VOD / Seriale / Wideo

Izrael zrobił serial o ataku Hamasu. Zwiastun "Red Alert"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Izrael+zrobi%C5%82+serial+o+ataku+Hamasu.+Zwiastun+%22Red+Alert%22-163121
Izrael zrobił serial o ataku Hamasu. Zwiastun &quot;Red Alert&quot;
Paramount+ zaprezentowało pierwszy zwiastun serialu "Red Alert". Jest to izraelska produkcja opowiadająca o dramatycznych wydarzeniach z 7 października 2023 roku.

Poznajcie dramatyczne wydarzenia z 7 października



"Red Alert" składa się z czterech odcinków. Serial będzie miał swoją premierę 7 października, czyli w drugą rocznicę ataku Hamasu na Izrael. W jego wyniku ponad 1200 osób zostało zabitych, a 250 porwanych i przemyconych na tereny Strefy Gazy.


W oficjalnym komunikacie na temat serialu czytamy:

Fabuła serialu bazuje na prawdziwych doświadczeniach przekazanych przez tych, którzy przeżyli. Splata ich odważne, osobiste historie w filmową opowieść o destrukcyjnym ataku terrorystycznym, który zmienił południowy Izrael w strefę wojny, wystawiając na próbę człowieczeństwo i wykuwając bohaterstwo pośród chaosu.

"Red Alert" skupi się na przerażających doświadczeniach grupy bohaterów, wśród których są: matka, która zmuszona jest do ucieczki z dwiema córkami, podczas gdy syn został uprowadzony do Gazy; ojciec, który stał się symbolem tragicznego poświęcenia, kiedy staje w obronie swojej rodziny; pogrążony w żałobie mężczyzna, który stracił żonę i musi ukrywać się z małym dzieckiem za liniami wroga; oficer straży granicznej ranny w czasie próby ratowania życia innym; oficer jednostki antyterrorystycznej, który rzuca się w piekło największych starć wierząc, że uratuje swoją żonę oraz kobieta, która staje się symbolem niezwykłego heroizmu, kiedy rozpoczyna desperackie poszukiwania rannego syna.

Reżyserem serialu jest Lior Chefetz ("Zabójcza portierka").

Zwiastun serialu "Red Alert"




Red Alert  (2025)

 Red Alert

Najnowsze Newsy

Filmy

Bojkot bojkotu izraleskiego kina. Powstał kontr-list otwarty

1 komentarz
VOD

Netflix prezentuje najciekawsze premiery października 2025

Seriale

Nowy Wiedźmin w ogniu hejtu. Aktor przestał używać internetu

7 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

GDYNIA 2025: Recenzujemy "Zamach na papieża"

VOD Seriale

Jude Law i Jason Bateman to dobry duet? Recenzja "Black Rabbit"

Filmy Wideo

Nadchodzi "Fréwaka" – klimatyczny irlandzki folk horror

Filmy

TYLKO U NAS. Borys Szyc dołącza do obsady "Lalki"

47 komentarzy