Izrael zrobił serial o ataku Hamasu. Zwiastun "Red Alert"

Paramount+ zaprezentowało pierwszy zwiastun serialu "Red Alert". Jest to izraelska produkcja opowiadająca o dramatycznych wydarzeniach z 7 października 2023 roku.
Poznajcie dramatyczne wydarzenia z 7 października "Red Alert"
składa się z czterech odcinków. Serial będzie miał swoją premierę 7 października, czyli w drugą rocznicę ataku Hamasu na Izrael. W jego wyniku ponad 1200 osób zostało zabitych, a 250 porwanych i przemyconych na tereny Strefy Gazy.
W oficjalnym komunikacie na temat serialu czytamy:
Fabuła serialu bazuje na prawdziwych doświadczeniach przekazanych przez tych, którzy przeżyli. Splata ich odważne, osobiste historie w filmową opowieść o destrukcyjnym ataku terrorystycznym, który zmienił południowy Izrael w strefę wojny, wystawiając na próbę człowieczeństwo i wykuwając bohaterstwo pośród chaosu. "Red Alert"
skupi się na przerażających doświadczeniach grupy bohaterów, wśród których są: matka, która zmuszona jest do ucieczki z dwiema córkami, podczas gdy syn został uprowadzony do Gazy; ojciec, który stał się symbolem tragicznego poświęcenia, kiedy staje w obronie swojej rodziny; pogrążony w żałobie mężczyzna, który stracił żonę i musi ukrywać się z małym dzieckiem za liniami wroga; oficer straży granicznej ranny w czasie próby ratowania życia innym; oficer jednostki antyterrorystycznej, który rzuca się w piekło największych starć wierząc, że uratuje swoją żonę oraz kobieta, która staje się symbolem niezwykłego heroizmu, kiedy rozpoczyna desperackie poszukiwania rannego syna.
Reżyserem serialu jest Lior Chefetz
("Zabójcza portierka
").
Zwiastun serialu "Red Alert"