Już wiemy, kiedy zobaczymy "Spartacus: House of Ashur"

Przygotowywany przez stację Starz spin-off serialu "Spartakus" o tytule "House of Ashur" dostał swoją datę premiery. Fani telewizyjnego świata gladiatorów nie będą musieli czekać długo, bo tylko dwa miesiące. Pierwsze odcinki zadebiutują 5 grudnia.
"Spartacus: House of Ashur" na ekranach jeszcze w tym roku
Stacja Starz pokaże najpierw dwa pierwsze odcinki
. Pozostałe osiem będzie miało premierę w kolejne piątki.
Ogłoszenie daty premiery serialu było dobrą okazją do opublikowania serii kolejnych zdjęć promocyjnych. Bohaterów "House of Ashur
" możecie zobaczyć poniżej:
"Spartacus: House of Ashur" – co wiemy o serialu?
W "House of Ashur
" poznamy alternatywną wersję historii. Punktem wyjścia jest pytanie: jak potoczyłyby się losy Ashura i innych bohaterów gdyby ten nie zginął, lecz zamiast tego otrzymał szkołę gladiatorów należącą kiedyś do Batiatusa. To nagroda za pomoc Rzymianom w zabiciu Spartakusa i tym samym doprowadzenia do fiaska jego rebelii.
Dowodzenie grupą bezlitosnych gladiatorów okazuje się jednak dziecinną igraszką w porównaniu z brutalnym światem rzymskiej polityki. Zdrada nie jest w nim grzechem, lecz walutą. Bohater przeciwstawia się tradycji, dając szansę na zaprezentowanie się na arenie Achilli – dzikiej i potężnej wojowniczce pragnącej udowodnić swoją wartość w męskim świecie.
Do tytułowej roli w serialu "Spartacus: House of Ashur
" powróci Nick E. Tarabay
. Towarzyszyć mu będą Lucy Lawless
(jako Lukrecja), Graham McTavish
(jako Korris) i Tenika Davis
(jako Achilla). Obsadę uzupełniają Jamaica Vaughan
, Ivana Baquero
, Jordi Webber
, Claudia Black
, India Shaw-Smith
i Leigh Gill
.
Twórca "Spartakusa
" Steven S. DeKnight
powraca w roli showrunnera i producenta wykonawczego.
Zwiastun serialu "Spartacus: House of Ashur"