Już wiemy, kiedy zobaczymy "Spartacus: House of Ashur"

Variety
źródło: Materiały prasowe
Przygotowywany przez stację Starz spin-off serialu "Spartakus" o tytule "House of Ashur" dostał swoją datę premiery. Fani telewizyjnego świata gladiatorów nie będą musieli czekać długo, bo tylko dwa miesiące. Pierwsze odcinki zadebiutują 5 grudnia.

"Spartacus: House of Ashur" na ekranach jeszcze w tym roku



Stacja Starz pokaże najpierw dwa pierwsze odcinki. Pozostałe osiem będzie miało premierę w kolejne piątki.

Ogłoszenie daty premiery serialu było dobrą okazją do opublikowania serii kolejnych zdjęć promocyjnych. Bohaterów "House of Ashur" możecie zobaczyć poniżej:







"Spartacus: House of Ashur" – co wiemy o serialu?



W "House of Ashur" poznamy alternatywną wersję historii. Punktem wyjścia jest pytanie: jak potoczyłyby się losy Ashura i innych bohaterów gdyby ten nie zginął, lecz zamiast tego otrzymał szkołę gladiatorów należącą kiedyś do Batiatusa. To nagroda za pomoc Rzymianom w zabiciu Spartakusa i tym samym doprowadzenia do fiaska jego rebelii.

Dowodzenie grupą bezlitosnych gladiatorów okazuje się jednak dziecinną igraszką w porównaniu z brutalnym światem rzymskiej polityki. Zdrada nie jest w nim grzechem, lecz walutą. Bohater przeciwstawia się tradycji, dając szansę na zaprezentowanie się na arenie Achilli – dzikiej i potężnej wojowniczce pragnącej udowodnić swoją wartość w męskim świecie.

Do tytułowej roli w serialu "Spartacus: House of Ashur" powróci Nick E. Tarabay. Towarzyszyć mu będą Lucy Lawless (jako Lukrecja), Graham McTavish (jako Korris) i Tenika Davis (jako Achilla). Obsadę uzupełniają Jamaica Vaughan, Ivana Baquero, Jordi Webber, Claudia Black, India Shaw-Smith i Leigh Gill.

Twórca "Spartakusa" Steven S. DeKnight powraca w roli showrunnera i producenta wykonawczego.

Zwiastun serialu "Spartacus: House of Ashur"



