"Dom pełen dynamitu" – zwiastun nowego hitu reżyserki "Hurt Lockera"

"Dom pełen dynamitu" – zwiastun nowego hitu reżyserki "Hurt Lockera"
Netflix podzielił się właśnie pierwszym polskim zwiastunem filmu "Dom pełen dynamitu" – wielkiego powrotu Kathryn Bigelow, reżyserki filmów "The Hurt Locker" czy "Wróg numer jeden". Film miał swoją światową premierę na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Do filmoteki Netflixa dołączy z kolei niemal dokładnie za miesiąc – 24 października.

"Dom pełen dynamitu" – zwiastun filmu





"Dom pełen dynamitu" – fabuła nowego filmu Bigelow



Akcja filmu "Dom pełen dynamitu" rozgrywa się w czasie rzeczywistym w Białym Domu, tuż po tym, jak niezidentyfikowany pocisk zostaje wystrzelony w kierunku USA. Rozpoczyna się dramatyczny wyścig z czasem, by ustalić sprawców ataku i zdecydować, jak odpowiedzieć.

Scenariusz napisał Noah Oppenheim – autor fabuł "Jackie" i serialu "Dzień zero". Film stylistycznie ma nawiązywać do wcześniejszych produkcji Bigelow, takich jak "The Hurt Locker", "Detroit" i "Wróg numer jeden" – czyli łączyć politykę, napięcie i realizm.



"Dom pełen dynamitu" to pierwszy film Bigelow od 2017 roku, kiedy na ekrany trafiło "Detroit". Początkowo reżyserka planowała adaptację powieści "Aurora" Davida Koeppa dla Netflixa, jednak projekt został anulowany w 2022 roku.

Gwiazdami projektu są Idris Elba i Rebecca Ferguson. W obsadzie znaleźli się też: Jared Harris ("Fundacja"), Greta Lee ("Poprzednie życie"), Gabriel Basso ("Nocny agent"), Anthony Ramos ("Twisters"), Tracy Letts ("Lakers: Dynastia zwycięzców"), Moses Ingram ("Kobieta z jeziora"), Malachi Beasley i Aminah Nieves ("1923").

Dom pełen dynamitu  (2025)

 Dom pełen dynamitu

