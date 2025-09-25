"Dom pełen dynamitu" – zwiastun nowego hitu reżyserki "Hurt Lockera"

Netflix podzielił się właśnie pierwszym polskim zwiastunem filmu "Dom pełen dynamitu" – wielkiego powrotu Kathryn Bigelow, reżyserki filmów "The Hurt Locker" czy "Wróg numer jeden". Film miał swoją światową premierę na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Do filmoteki Netflixa dołączy z kolei niemal dokładnie za miesiąc – 24 października.
"Dom pełen dynamitu" – zwiastun filmu
"Dom pełen dynamitu" – fabuła nowego filmu Bigelow
Akcja filmu "Dom pełen dynamitu" rozgrywa się w czasie rzeczywistym w Białym Domu, tuż po tym, jak niezidentyfikowany pocisk zostaje wystrzelony w kierunku USA. Rozpoczyna się dramatyczny wyścig z czasem, by ustalić sprawców ataku i zdecydować, jak odpowiedzieć.
Scenariusz napisał Noah Oppenheim
– autor fabuł "Jackie
" i serialu "Dzień zero
". Film stylistycznie ma nawiązywać do wcześniejszych produkcji Bigelow
, takich jak "The Hurt Locker
", "Detroit
" i "Wróg numer jeden
" – czyli łączyć politykę, napięcie i realizm.
"Dom pełen dynamitu" to pierwszy film Bigelow
od 2017 roku, kiedy na ekrany trafiło "Detroit
". Początkowo reżyserka planowała adaptację powieści "Aurora" Davida Koeppa
dla Netflixa, jednak projekt został anulowany w 2022 roku.
Gwiazdami projektu są Idris Elba
i Rebecca Ferguson
. W obsadzie znaleźli się też: Jared Harris
("Fundacja
"), Greta Lee
("Poprzednie życie
"), Gabriel Basso
("Nocny agent
"), Anthony Ramos
("Twisters
"), Tracy Letts
("Lakers: Dynastia zwycięzców
"), Moses Ingram
("Kobieta z jeziora
"), Malachi Beasley
i Aminah Nieves
("1923
").