TYLKO U NAS. Borys Szyc dołącza do obsady "Lalki"

Trwają prace nad filmem "Lalka". Nowa ekranizacja słynnej powieści iskrzy od utalentowanej obsady. A dziś, dzięki uprzejmości producentów, możemy Was poinformować o kolejnej osobie, która pojawi się w filmie. To Borys Szyc, któremu przypadła w udziale rola barona Krzeszowskiego.
Borys Szyc jako baron Krzeszowski. Kim jest postać według aktora?
Uważana za arcydzieło polskiej literatury oraz opus magnum Prusa "Lalka" rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku po klęsce Powstania Styczniowego. Głównym bohaterem powieści jest bogaty warszawski kupiec Stanisław Wokulski, który zakochuje się do szaleństwa w zubożałej wyniosłej arystokratce Izabeli Łęckiej. Nie bacząc na ostrzeżenia przyjaciela oraz współpracownika Ignacego Rzeckiego, mężczyzna robi wszystko, aby zdobyć przychylność wybranki swojego serca. Uczucie powoli wpędza go jednak w spiralę autodestrukcji. Borys Szyc zagra w "Lalce" niesfornego męża baronowej Krzeszowskiej (w którą wciela się Maja Ostaszewska)
. Jak zapowiadają producenci: W tej parze iskrzy, widzowie mogą więc liczyć na dużą dawkę emocji i śmiechu.
Sam Szyc
tak mówi o swojej postaci: Baron Krzeszowski to karykatura arystokraty, który wszystko przegrał, ale wciąż trzyma się pozorów. Dziś ta postać jest satyrą na ludzi żyjących ponad stan, przywiązanych do statusu i formy, a kompletnie oderwanych od rzeczywistości. Znamy to, prawda? A poza tym - kto by nie chciał pojedynkować się z Wokulskim?!
W wersji z 1968 roku Krzeszowskiego grał Wiesław Gołas
. Borys Szyc
jest jednym z najbardziej cenionych polskich aktorów, wielokrotnie nagradzanym, laureatem Złotych Lwów i Orła za "Wojnę polsko-ruską
" oraz wyróżnionym za role w "Symetrii
", "Krecie
" i "Sercu, serduszku
". Zachwycał w "Zimnej wojnie
" czy "Warszawiance
", od lat związany jest z warszawskim Teatrem Współczesnym, gdzie stworzył jedne ze swoich najważniejszych ról scenicznych.
Oprócz Szyca
i Ostaszewskiej
w obsadzie nowej "Lalki"
są: Marcin Dorociński
(Stanisław Wokulski), Kamila Urzędowska
(Izabela Łęcka), Marek Kondrat
(Ignacy Rzecki), Agata Kulesza
(Pani Meliton), Andrzej Seweryn
(Tomasz Łęcki), Maria Dębska
(Kazimiera Wąsowska), Maja Komorowska
(prezesowa Zasławska), Krystyna Janda
(hrabina Karolowa), Cezary Żak
(baron Dalski), Mateusz Damięcki
(Kazimierz Starski) i Karolina Gruszka
(Florentyna). "Lalkę"
reżyseruje Maciej Kawalski
("Niebezpieczni dżentelmeni". Za zdjęcia odpowiada Piotr Sobociński jr
, a producentem jest Radosław Drabik
, GigantFilms. Zdjęcia ruszyły 22 lipca.
