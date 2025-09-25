Newsy Filmy "Na skraju jutra 2" coraz bliżej. Kontynuacja jednak powstanie
"Na skraju jutra 2" coraz bliżej. Kontynuacja jednak powstanie

Choć "Na skraju jutra" miało otrzymać kontynuację od bardzo dawna, owo "jutro" nie mogło nadejść przez całą dekadę. Jak jednak informuje dziś portal World of Reel, wytwórnia wyciągnęła w końcu projekt z limbo, wyznaczając start produkcji na 2026 rok. Do swoich ról mają oczywiście powrócić główne gwiazdy filmu: Tom Cruise oraz Emily Blunt

Jak donoszą dziennikarze, za kamerą filmu ponownie stanie Doug Liman, twórca filmowego oryginału oraz jeden ze stałych współpracowników Cruise'a. W niedawnym wywiadzie z magazynem Empire zapytany o powody powrotu do franczyzy, reżyser przyznał:

Razem z Tomem obejrzeliśmy film ponownie jakieś dwa miesiące temu, bo nie widziałem go od 10 lat. Po seansie pomyślałem: "Wow, to naprawdę świetne kino" – powiedział Liman



Zdaniem Production Weekly, okres zdjęciowy miałby rozpocząć się wraz z końcem 2026 roku. Projekt ponownie będzie realizowany pod auspicjami wytwórni Warner Bros. To o tyle ważne, że "Na skraju jutra" pozostaje jedyną franczyzą z Tomem Cruisem, do której studio posiada prawa. Według dziennikarzy włodarze od dawna naciskali na realizację sequela – problemem zawsze pozostawał napięty grafik aktora, przez lata zaaferowanego swoją serią "Mission Impossible".

Co ciekawe, scenariusz produkcji jest ponoć gotowy już od 2023 roku. Jego autorem jest Christopher McQuarrie – scenarzysta odpowiedzialny zarówno za oryginalny film z 2014 roku, jak i 5 części "Mission Impossible" czy "Top Gun: Maverick". 

Oryginał z 2014 roku zarobił na całym świecie 370 milionów dolarów przy budżecie w wysokości 178 milionów. Choć wpływy z box office'u pozostawiały sporo do życzenia, film zebrał mnóstwo entuzjastycznych recenzji. Krytycy chwalili m.in. inteligentnie zaprojektowaną intrygę, sceny akcji oraz odtwórców głównych ról. W kolejnych latach, za sprawą "drugiego życia" na streamingach i nośnikach fizycznych, film zapracował sobie na status kultowej produkcji sci-fi XXI wieku. 

