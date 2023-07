Filmweb poleca "Przymierze" - nowy film Guya Ritchiego

"Przymierze" - nasza recenzja

"Przymierze" - o czym opowiada film?

W swojej recenzji filmu Michał Walkiewicz pisał o nim tak:Całą recenzję przeczytacieW nowym filmie Guya Ritchiego Jake Gyllenhaal wciela się w postać Johna Kinleya, który stacjonuje w Afganistanie w towarzystwie lokalnego tłumacza, Ahmeda. Ich oddział zostaje napadnięty i tylko oni dwaj uchodzą z życiem. Ścigany przez uzbrojonych napastników Ahmed ryzykuje, by przenieść rannego Kinleya w bezpieczne miejsce. Po powrocie do domu sierżant odkrywa, że Ahmed i jego rodzina wbrew obietnicy nie dostali przepustki do USA. Zdeterminowany, by pomóc przyjacielowi i spłacić dług, Kinley wraca do strefy walk, by pomóc Ahmedowi.