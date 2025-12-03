Gwiazda "Bridgertonów" w nowym thrillerze erotycznym Netfliksa

Regé-Jean Page, który zdobył popularność dzięki roli Simona Basseta w pierwszym sezonie "Bridgertonów", ponownie łączy siły z Netfliksem. Aktor wystąpi w nowym serialowym thrillerze erotycznym "Hancock Park", jak również obejmie funkcję producenta wykonawczego.
O czym opowie "Hancock Park"?
Getty Images © Chad Salvador
Tytuł zaczerpnięto od ekskluzywnej dzielnicy Los Angeles, kojarzonej z hollywoodzką elitą. Właśnie tam rozgrywać się ma historia o charyzmatycznym, lecz niebezpiecznym przybyszu (Page
), który wynajmuje domek gościnny na tyłach posesji idealnie prezentującej się rodziny. Jego obecność stopniowo odsłania rysy na fasadzie luksusowej społeczności – pojawiają się pożądanie, manipulacje i obsesje, skrywane dotąd za perfekcyjnym uśmiechem mieszkańców. Za scenariusz odpowiada Matthew Barry
("Branża
"), a przy produkcji współpracują firmy Creative Engine oraz Fifth Season.
W ostatnich latach Page wystąpił m.in. w filmach "The Gray Man
" "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor
", "Szpiedzy
" i nadchodzącym "You, Me & Tuscany
". Matthew Barry
ma na koncie m.in. "Chilling Adventures of Sabrina
" i "Uniesionych
".
Według źródeł, Netflix miał wygrać projekt w rywalizacji z innymi gigantami streamingowymi i prędko przeszedł do jego realizacji. Do tej pory współpraca Page'a z Netfliksem układała się dobrze - zarówno "Bridgertonowie
", jak i "The Gray Man
" cieszyły się dużą popularnością.
"The Gray Man" - zwiastun