Gwiazda "Bridgertonów" w nowym thrillerze erotycznym Netfliksa

źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Regé-Jean Page, który zdobył popularność dzięki roli Simona Basseta w pierwszym sezonie "Bridgertonów", ponownie łączy siły z Netfliksem. Aktor wystąpi w nowym serialowym thrillerze erotycznym "Hancock Park", jak również obejmie funkcję producenta wykonawczego.

O czym opowie "Hancock Park"?



GettyImages-2243544539.jpg Getty Images © Chad Salvador


Tytuł zaczerpnięto od ekskluzywnej dzielnicy Los Angeles, kojarzonej z hollywoodzką elitą. Właśnie tam rozgrywać się ma historia o charyzmatycznym, lecz niebezpiecznym przybyszu (Page), który wynajmuje domek gościnny na tyłach posesji idealnie prezentującej się rodziny. Jego obecność stopniowo odsłania rysy na fasadzie luksusowej społeczności – pojawiają się pożądanie, manipulacje i obsesje, skrywane dotąd za perfekcyjnym uśmiechem mieszkańców. Za scenariusz odpowiada Matthew Barry ("Branża"), a przy produkcji współpracują firmy Creative Engine oraz Fifth Season. 

W ostatnich latach Page wystąpił m.in. w filmach "The Gray Man" "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor", "Szpiedzy" i nadchodzącym "You, Me & Tuscany". Matthew Barry ma na koncie m.in. "Chilling Adventures of Sabrina" i "Uniesionych".

Według źródeł, Netflix miał wygrać projekt w rywalizacji z innymi gigantami streamingowymi i prędko przeszedł do jego realizacji. Do tej pory współpraca Page'a z Netfliksem układała się dobrze - zarówno "Bridgertonowie", jak i "The Gray Man" cieszyły się dużą popularnością.

"The Gray Man" - zwiastun








