Kolejne gwiazdy w serialowej ekranizacji powieści Johna le Carré'a

W marcu tego roku do sieci trafiła informacja, że Matthew Macfadyen ma zagrać postać George'a Smileya w serialu "Legacy of Spies" na podstawie powieści, które pisał John le Carré. Teraz poznaliśmy więcej szczegółów na temat nadchodzącego projektu.
Co wiemy o nadchodzącym serialu?
Deadline informuje, że BBC w Wielkiej Brytanii i amerykańska platforma MGM+ oficjalnie zamówiły serial, który połączy wątki z dwóch powieści pisarza: „Z przejmującego zimna” oraz późniejszego „A Legacy of Spies”. Produkcja będzie liczyć osiem odcinków, a zdjęcia ruszą na początku 2026 roku.
Do Macfadyena
dołączą Charlie Hunnam
jako Alec Leamas – oficer brytyjskiego wywiadu – oraz Daniel Brühl
w roli wschodnioniemieckiego szpiega Jensa Fieldera. W obsadzie znalazła się również Devrim Lingnau
, która zagra agentkę o kryptonimie Tulip.
Pierwszy sezon opowie historię Leamasa, którego ostatni agent ginie pod Berlinem. Gdy wydaje się, że jego kariera dobiegła końca, przełożeni proponują mu ryzykowną misję: udawany upadek i wejście w świat wrogiej agentury, by dopaść wysoko postawionego oficera Stasi. W tle czuwa Smiley, sterując całą operacją.
Za scenariusz odpowiada Stephen Cornwell
– syn le Carré
– we współpracy z Clarissą Ingram. Producentem jest The Ink Factory, firma założona przez braci Cornwellów, stojąca m.in. za "Nocnym recepcjonistą
" i "Małą doboszką
". W produkcję zaangażowani są także Graham Yost
, Susanne Bier
oraz Mike Lesslie
. Cornwellowie stwierdzili, że to najbardziej ambitna ekranizacja dorobku ich ojca, a George Smiley to postać, którą można pokazać tylko z odpowiednim rozmachem i wnikliwością.
