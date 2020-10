Filmy, seriale, platforma VOD – wystartowała Kamera Akcja!

***

Jury twórczyń w składzie Anka Sasnal, Daria Kopiec i Maria Ornaf

ex aeqo Joanna Krygier za tekst Freudowskie sny, marynarskie wierzenia i mitologiczne starcia. O męskiej rywalizacji w filmie Lighthouse Roberta Eggersa oraz Matylda Cianciara za tekst First Cow – Przypowieść o współczesnej Ameryce.

W tym szczególnym roku, trudnym tak dla uczestników, jak i organizatorów, część projekcji wyświetlana jest dla ograniczonej publiczności w Kinie Szpulka Łódzkiego Domu Kultury. Większość seansów oraz warsztatów, dyskusje i spotkania z gośćmi można zobaczyć na utworzonej specjalnie na potrzeby FKA autorskiej platformie streamingowej Think Film – mówi dyrektor FKA Przemek Glajzner.Dzień otwarcia festiwalu to przede wszystkim pierwszy dzień wydarzenia branży serialowej, w ramach którego odbyły się już trzy z planowanych ośmiu spotkań. Branża seriali premium jest dziś na zupełnie innym poziomie, niż jeszcze kilka lat temu. Na rynku zmieniło się wiele, powstało mnóstwo platform streamingowych, widzowie oglądają seriale całymi sezonami na raz i ciągle pragną więcej. Wydarzeniasą skierowane w tym roku do osób działających w branży lub planujących rozpoczęcie pracy przy serialach.Pierwszym spotkaniembyłoze scenarzystą. Twórcy dzisiejszych seriali wciąż potrafią zaskakiwać widzów i budować nieoczywiste opowieści na pograniczu wielu gatunków. Uczestnicy warsztatu mieli okazję dowiedzieć się, jak w praktyce budowana jest struktura dzieł serialowych na podstawie genialnego Fargo.Rozmową dnia była zdecydowanie dyskusja, na którą zaproszono czterech fantastycznych gości, którzy pracowali przy takich projektach jak W głębi lasu, Śniegu już nigdy nie będzie czy 1983. Agnieszka Smoczyńska (reżyserka),(kostiumografka),(kompozytor),(krytyk) oraz prowadzącapodzielili się najróżniejszymi sekretami swojej pracy.Ostatnim wydarzeniem dotyczącym seriali byłoz analityczką TVN DiscoveryPodczas ceremonii otwarcia organizatorzy ogłosili zwycięzców w jedynych w swoim rodzaju konkursach dla krytyków. W konkursie Krytyk Pisze jury krytyków w składzie Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Mateusz Demski i Dawid Dróżdż, zdecydowało się nagrodzićautorstwa Katarzyny Kobernik.śród konkursowych tekstów szukało takiego, który byłby dowodem wrażliwości i odwagi autora. Wyróżnienia od jury twórczyń otrzymałyJury redakcji miesięcznika KINO, czyli Iwona Cegiełkówna i Jacek Cegiełka, wyróżniło tekst Igora KierkoszaW konkursie Krytyk Mówi w wyniku głosowania publiczności z nominowanych 10 kanałów, vlogów i podcastów laureatem zostałza podcastPełny harmonogram 11.FKA można znaleźć tutaj: kameraakcja.com.pl/harmonogram-godzinowy-fka