Rozrywka dopasowana do Ciebie. Poznaj pakiety Playera

Powiedz nam, co lubisz oglądać, a my powiemy ci, który z pakietów Playera jest dla Ciebie. Fani seriali, telewidzowie, amatorzy sportu, kinomani – nie zwlekajcie! W Playerze każdy z Was znajdzie coś dla siebie!
Masz słabość do "Na Wspólnej" albo "BrzydUli"? Chcesz obejrzeć odcinek ulubionego programu wcześniej niż w telewizji albo nadrobić, jeśli przegapiłeś emisję? Player
łączy to, co najlepsze w TV, z wygodą streamingu. Dzięki pakietom bez reklam zyskasz dostęp do najpełniejszej na rynku biblioteki treści z TVN – od najnowszych premier po tytuły archiwalne. Jeśli lubisz seriale takie jak "Szpital św. Anny" czy "Detektywi" oraz programy rozrywkowe w stylu "Kuchennych rewolucji", "The Floor" czy "Zróbmy sobie dom", to jest propozycja dla Ciebie. Dodatkowo największe hity (m.in "Szpital Św. Anny", "Kuchenne rewolucje", "Kobietę na krańcu świata", "Ugotowanych", "Detektywów", "Na Wspólnej" i "Ukrytą prawdę") obejrzysz w prapremierze – jeszcze przed emisją w telewizji, a część formatów, jak "Kuba Wojewódzki", "Ślub od pierwszego wejrzenia", "MasterChef" i "Afrykę Express", dostępna jest w wersji Extra – czyli wzbogacona o niepublikowane na antenie fragmenty. Do tego platforma ma szeroką ofertę stacji telewizyjnych oraz 22 kanały FAST, na których lecą znane i lubiane seriale i programy (m.in. TVN BrzydUla Online, TVN Telenowele Online, TVN Kultowe Seriale Online i wiele innych). Wszystko już od 25 zł za miesiąc.
Pakiet LIVE TV, dotychczas funkcjonujący jedynie jako dodatek do innych pakietów Playera
, teraz dostępny jest również samodzielnie. Zyskasz z nim możliwość oglądania na żywo kanałów informacyjnych (TVN24, CNN), sportowych (Eurosport 1, Eurosport 2), motoryzacyjnych (DTX, TVN Turbo), lifestyle'owych (TVN Style, Home & Garden TV), dokumentalnych (Discovery Science, Animal Planet), filmowych (Warner TV, Cinemax) czy skierowanych do najmłodszych (Cartoon Network, Cartoonito). Rozpoczętą emisję można cofnać do 2 godzin. To idealna opcja dla osób, które nie lubią dostosowywać się do ramówki – tu ramówka dostosowuje się do Ciebie. Ot, telewizja po Twojemu za 25 zł za miesiąc.
Lubisz chodzić do kina? A może z sentymentem wspominasz czasy osiedlowych wypożyczalni VHS / DVD? Z Playerem
możesz mieć kino w domu! Wypożyczalnię Player
regularnie zasilają hity, które jeszcze niedawno gościły na wielkim ekranie – od widowiskowych blockbusterów, takich jak "F1: Film", "28 lat później", "Superman", po kameralne, arthouse'owe dramaty pokroju "Gaucho Gaucho", "Apetyt na więcej. La Cocina".
Wśród ok. 2500 dostępnych tytułów znajdziecie też żelazne klasyki ("Czas Apokalipsy", "Terminator", "Król Lew", "Podziemny krąg"), świetne dokumenty ("McQueen", "Krowa") oraz bogaty wybór tytułów dla całej rodziny: animacji ("Kraina Lodu", "Psi Patrol") i filmów familijnych ("O psie, który jeździł koleją"). Dostęp do niektórych z nich otrzymacie już za 5 zł na 48 godzin!
To, co wyróżnia Playera
na rynku, to oferta bezpłatna. Jeśli nie chcesz wiązać się subskrypcją i nie przeszkadzają Ci reklamy, wystarczy zalogować się w serwisie. Dzięki temu możesz oglądać na żywo wybrane stacje telewizyjne, m.in. TVN, Polsat, TVP, a także 22 kanały nowej generacji (FAST). Zyskujesz też dostęp do biblioteki seriali, programów rozrywkowych i filmów z wybranych kanałów grupy TVN – dostępnych przez 7 dni po emisji w telewizji.
W Playerze
każdy znajdzie pakiet odpowiadający jego stylowi oglądania. To usługa dla każdego: okazjonalnych widzów, którzy mogą korzystać z darmowej oferty, zwolenników klasycznej telewizji, amatorów sportowych rozrywek czy fanów seriali i kinomanów. Wybór jest prosty jak wciśnięcie przycisku w windzie. Na który poziom jedziesz?
Informacja sponsorowana