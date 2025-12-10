Gildia Producentów typuje najlepsze dokumenty

We wtorek Amerykańska Gildia Producentów rozpoczęła proces ogłaszania nominacji do swoich dorocznych nagród. Na pierwszy ogień poszły filmy dokumentalne.
Najlepsze filmy dokumentalne według Gildii Producentów
Amerykańska Gildia Producentów przyzna dwie nagrody dla filmów dokumentalnych. Pierwsza to tradycyjna nagroda dla najlepszego filmu dokumentalnego. Druga, to nagroda dla filmów dokumentalnych wykorzystujących najnowsze rozwiązania technologiczne. Nagrody PGA zostaną wręczone 28 lutego
. Wyjątkiem jest właśnie druga z nagród dla dokumentów, która zostanie wręczona 26 lutego na przyjęciu z okazji nagród PGA. NAJLEPSZY DOKUMENT
"Prawo Alabamy
"
"Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy
"
"Pan Nikt kontra Putin
"
"Moja mama Jayne
"
"David Attenborough: Świat oceanów
"
"Idealna sąsiadka
"
"Prikaznata za Siljan
" NAGRODA INNOWACYJNOŚCI
"ASTEROID"
"Big Wave: No Room for Error"
"D-Day: The Camera Soldier"
"territory"
"The Wizard of Oz at Sphere"
Zwiastun filmu "Prawo Alabamy"