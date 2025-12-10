Wyścig po Oscary 2026: Stało się! "Grzesznicy" przegonili Paula Thomasa Andersona

We wtorek swoje nagrody przyznało Afroamerykańskie Stowarzyszenie Krytyków Filmowych. Za ich sprawa nastąpiła zmiana - zapewne chwilowa - na pozycji lidera.
"Grzesznicy" wykorzystali okazję
Jak można było się spodziewać, "Grzesznicy
" byli absolutnym liderem pod względem zdobytych nagród. Film wygrał w 8 kategoriach. Tym samym o 6 wyróżnień wyprzedził "Jedną bitwę po drugiej". Michael B. Jordan oraz Wunmi Mosaku
wysunęli się na prowadzenie w kategoriach aktorskich, ale ich przewaga nad resztą stawki jest minimalna.
Na chwilę obecną "Grzesznicy
" wydają się niedoścignieni w kategorii scenariusz oryginalny.
Zwiastun filmu "Grzesznicy"
FAWORYCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH (po 9 rozdaniach nagród) FILM: "Jedna bitwa po drugiej"
(6 nagród) REŻYSERIA: Paul Thomas Anderson
- "Jedna bitwa po drugiej"
(4 nagrody); Ryan Coogler
- "Grzesznicy"
(3 nagrody) AKTOR: Michael B. Jordan
- "Grzesznicy"
(3 nagrody); Leonardo DiCaprio
- "Jedna bitwa po drugiej"
, Ethan Hawke
- "Blue Moon"
(po 2 nagrody) AKTORKA: Rose Byrne
- "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
(4 nagrody); Jessie Buckley
- "Hamnet"
(3 nagrody) AKTOR DRUGOPLANOWY: Benicio Del Toro
- "Jedna bitwa po drugiej"
(5 nagród) AKTORKA DRUGOPLANOWA: Wunmi Mosaku
- "Grzesznicy"
(3 nagrody); Amy Madigan
- "Zniknięcia"
, Teyana Taylor
- "Jedna bitwa po drugiej"
(po 2 nagrody) SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Grzesznicy"
(5 nagród) SCENARIUSZ ADAPTOWANY: "Jedna bitwa po drugiej"
(4 nagrody) FILM MIĘDZYNARODOWY: "To był zwykły przypadek"
(3 nagrody); "Tajny agent"
(2 nagrody) ANIMACJA: "K-popowe łowczynie demonów"
(5 nagród) DOKUMENT: "Idealna sąsiadka"
(4 nagrody); "My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow"
(3 nagrody) ZDJĘCIA: "Grzesznicy"
(4 nagrody) MUZYKA: "Grzesznicy"
(3 nagrody) SCENOGRAFIA: "Grzesznicy"
(2 nagrody)
FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 9 rozdaniach nagród)
"Grzesznicy
" - 34 nagrody
"Jedna bitwa po drugiej
" - 28 nagród
"K-popowe łowczynie demonów
" i "To był zwykły przypadek
" - po 7 nagród
Nagrody afroamerykańskich krytyków:
Film: "Grzesznicy"
Aktor: Michael B. Jordan - "Grzesznicy"
Aktorka: Tessa Thompson - "Hedda"
Aktor drugoplanowy: Damson Idris - "F1. Film"
Aktorka drugoplanowa: Wunmi Mosaku - "Grzesznicy"
Dokument: "Idealna sąsiadka"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Reżyseria: Ryan Coogler - "Grzesznicy"
Scenariusz: "Grzesznicy"
Wschodzący aktor: Miles Caton - "Grzesznicy"
Wschodząca aktorka: Chase Infiniti - "Jedna bitwa po drugiej"
Film niezależny: "Hedda"
Obsada: "Grzesznicy"
Film krótkometrażowy: "The Rebel Girls"
Dokument krótkometrażowy: "Hoops, Hopes & Dreams"
Animacja krótkometrażowa: "Black Man, Black Man"
Muzyka: "Grzesznicy"