Newsy Filmy Festiwale i nagrody Wyścig po Oscary 2026: Stało się! "Grzesznicy" przegonili Paula Thomasa Andersona
Festiwale i nagrody / Filmy

Wyścig po Oscary 2026: Stało się! "Grzesznicy" przegonili Paula Thomasa Andersona

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Wy%C5%9Bcig+po+Oscary+2026%3A+Sta%C5%82o+si%C4%99+%22Grzesznicy%22+przegonili+Paula+Thomasa+Andersona-164302
Wyścig po Oscary 2026: Stało się! &quot;Grzesznicy&quot; przegonili Paula Thomasa Andersona
źródło: Materiały prasowe
We wtorek swoje nagrody przyznało Afroamerykańskie Stowarzyszenie Krytyków Filmowych. Za ich sprawa nastąpiła zmiana - zapewne chwilowa - na pozycji lidera.

"Grzesznicy" wykorzystali okazję



Jak można było się spodziewać, "Grzesznicy" byli absolutnym liderem pod względem zdobytych nagród. Film wygrał w 8 kategoriach. Tym samym o 6 wyróżnień wyprzedził "Jedną bitwę po drugiej". Michael B. Jordan oraz Wunmi Mosaku wysunęli się na prowadzenie w kategoriach aktorskich, ale ich przewaga nad resztą stawki jest minimalna.

Na chwilę obecną "Grzesznicy" wydają się niedoścignieni w kategorii scenariusz oryginalny.

Zwiastun filmu "Grzesznicy"




FAWORYCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH (po 9 rozdaniach nagród)



FILM: "Jedna bitwa po drugiej" (6 nagród)
REŻYSERIA: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej" (4 nagrody); Ryan Coogler - "Grzesznicy" (3 nagrody)
AKTOR: Michael B. Jordan - "Grzesznicy" (3 nagrody); Leonardo DiCaprio - "Jedna bitwa po drugiej"Ethan Hawke - "Blue Moon" (po 2 nagrody)
AKTORKA: Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła (4 nagrody); Jessie Buckley - "Hamnet" (3 nagrody)
AKTOR DRUGOPLANOWY: Benicio Del Toro - "Jedna bitwa po drugiej" (5 nagród)
AKTORKA DRUGOPLANOWA: Wunmi Mosaku - "Grzesznicy" (3 nagrody); Amy Madigan - "Zniknięcia"Teyana Taylor - "Jedna bitwa po drugiej" (po 2 nagrody)
SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Grzesznicy" (5 nagród)
SCENARIUSZ ADAPTOWANY: "Jedna bitwa po drugiej" (4 nagrody)
FILM MIĘDZYNARODOWY: "To był zwykły przypadek" (3 nagrody); "Tajny agent" (2 nagrody)
ANIMACJA: "K-popowe łowczynie demonów" (5 nagród)
DOKUMENT: "Idealna sąsiadka" (4 nagrody); "My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow" (3 nagrody)
ZDJĘCIA: "Grzesznicy" (4 nagrody)
MUZYKA: "Grzesznicy" (3 nagrody)
SCENOGRAFIA: "Grzesznicy" (2 nagrody)

FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 9 rozdaniach nagród)



"Grzesznicy" - 34 nagrody
"Jedna bitwa po drugiej" - 28 nagród
"K-popowe łowczynie demonów" i "To był zwykły przypadek" - po 7 nagród

Nagrody afroamerykańskich krytyków:



Film: "Grzesznicy"
Aktor: Michael B. Jordan - "Grzesznicy"
Aktorka: Tessa Thompson - "Hedda"
Aktor drugoplanowy: Damson Idris - "F1. Film"
Aktorka drugoplanowa: Wunmi Mosaku - "Grzesznicy"
Dokument: "Idealna sąsiadka"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Reżyseria: Ryan Coogler - "Grzesznicy"
Scenariusz: "Grzesznicy"
Wschodzący aktor: Miles Caton - "Grzesznicy"
Wschodząca aktorka: Chase Infiniti - "Jedna bitwa po drugiej"
Film niezależny: "Hedda"
Obsada: "Grzesznicy"
Film krótkometrażowy: "The Rebel Girls"
Dokument krótkometrażowy: "Hoops, Hopes & Dreams"
Animacja krótkometrażowa: "Black Man, Black Man"
Muzyka: "Grzesznicy"

Powiązane artykuły Grzesznicy

Zobacz wszystkie artykuły

Grzesznicy  (2025)

 Grzesznicy

Najnowsze Newsy

Filmy

Russell Crowe nie lubi "Gladiatora II". Dlaczego?

Filmy

Pierwsze opinie o "Świątyni Kości". Czy to horror dekady?

1 komentarz
Filmy

"Fantastyczna 4" rozczarowaniem? Słabe wyniki filmu na Disney+

8 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Gildia Producentów typuje najlepsze dokumenty

Filmy

Poznajcie najlepsze niezrealizowane przez Hollywood scenariusze roku

8 komentarzy
Filmy

Daisy Ridley docenia fanów walczących o film o Benie Solo

Seriale

Twórca "Gdzie pachną stokrotki" pracuje nad nowymi odcinkami serialu