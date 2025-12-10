Newsy Seriale Twórca "Gdzie pachną stokrotki" pracuje nad nowymi odcinkami serialu
Pamiętacie serial "Gdzie pachną stokrotki"? Emitowany był na ABC w latach 2007-2009 i opowiadał historię obdarzonego nadprzyrodzonym darem cukiernika, który pomagał detektywom rozwiązywać sprawy kryminalne. Za serial odpowiedzialny był Bryan Fuller (późniejszy twórca "Hannibala"), który w nowym wywiadzie wyraził chęć powrotu i zrealizowania kolejnego sezonu.

Promując swój pełnometrażowy film "Kraina mroku", Fuller stwierdził: Mamy przygotowany pomysł na trzeci sezon, cała obsada chce wrócić. Teraz musimy znaleźć kogoś, kto będzie chciał to zrealizować. Powtórzył tym samym to, co komunikował w jednym z wcześniejszych wywiadów - zapowiadał wówczas, że opracowywany jest koncept na nowe odcinki, a on sam ma nadzieję, że wkrótce uda się je zrealizować. 

Serial "Gdzie pachną stokrotki" łączył elementy komedii, fantasy i kryminału. Produkcja doczekała się dwóch sezonów. W roli cukiernika Neda występował Lee Pace, któremu partnerowały m.in. Anna Friel, Kristin Chenoweth, Chi McBride, Swoosie Kurtz i Ellen Greene. W serialu pojawiały się także retrospekcje z młodszym Nedem, którego grał Field Cate, a w narratora wcielił się Jim Dale. Dzieło Fullera zdobyło 17 nominacji do Emmy i 7 statuetek.

