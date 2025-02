Filmy i seriale Amazonu bez inkluzywności? Studio rezygnuje z DEI

Prezydent Trump przeciwny DEI. Amerykańskie koncerny wycofują się z inkluzywności

Decyzja Amazonu podyktowana jest słowami Donalda Trumpa, który wkrótce po zaprzysiężeniu zadeklarował, że władze federalne wycofują się ze wspierania wszystkich programów związanych z DEI.Inkluzywność stała się istotnym elementem w 2021 roku po reakcji amerykańskiego społeczeństwa na śmierć George'a Floyda. Spis praktyk wspierający DEI w Amazonie powstał właśnie w 2021 roku i dotyczył m.in. procesu tworzenia historii i bohaterów oraz zróżnicowania rasowego profilu zatrudnianych przy produkcjach filmowych i serialowych pracowników.Teraz spis ten zniknął. A przedstawiciele Amazon Studios tak się tłumaczą:Amazon nie jest jedynym koncernem medialnym, który zmienia swoje podejście do DEI po objęciu władzy w USA przez Donalda Trumpa. To samo zrobił już Disney i PBS. Z kolei Federalna Komisja Łączności prowadzi śledztwo w sprawie praktyk inkluzywnościowych w koncernie Comcast, do którego należy NBCUniversal.