Filmy reżyserek w konkursie Pięciu Smaków

Ogłoszenie programu festiwalu:

25 października, 12:00

Azjatycka Noc Grozy - w kinie i online

Karnety w sprzedaży!

W sekcji konkursowej Pięciu Smaków pokażemy cztery filmy zrealizowane przez znakomite twórczynie. Pełny program festiwalu ogłosimy już we wtorek 25 października, w samo południe. Wtedy też rozpocznie się sprzedaż biletów. Dzień później, o godz. 18:00, zapraszamy na spotkanie z organizatorami na festiwalowym Facebooku.Pięć Smaków od lat zwraca uwagę na rewolucję, jakiej dokonują w kinie Azji reżyserki. Ich głos jest tam coraz mocniej słyszalny, a filmy, które realizują, dotykają nieporuszanych wcześniej tematów i charakteryzują się nowym sposobem opowiadania. Tytuły, które pokazujemy w tym roku, łączy osobiste doświadczenie, które leży u ich podłoża.Tak jest w przypadku " Inwazja barbarzyńców Tan Chui Mui , inicjatorki Malezyjskiej Nowej Fali. Potrzeba odzyskania podmiotowości po urodzeniu dziecka sprawiła, że artystka zaczęła rozwijać z przyjaciółmi z filmowej społeczności projekt, który stał się połączeniem autorskiej wypowiedzi ze znakomicie zrealizowanym filmem sztuk walki. To nowe podejście do kina gatunkowego okazało się jakże potrzebnym powiewem świeżości w jego skostniałym schemacie.Osobista jest też " Yuni ", sfilmowany z czułością przez Kamilę Andini portret młodej dziewczyny z indonezyjskiej prowincji, o której przyszłość bezwzględnie upomina się społeczeństwo. Czy życie w miejscu, którego reguły dyktuje religia, może potoczyć się w jeden tylko sposób?Śmierć ojca reżyserki Kim Quy Bui zainspirowała ją do refleksji nad tym, jak we współczesnym Wietnamie zmienia się podejście do zmarłych. Pamięć ziemi to surowa, metafizyczna opowieść, próbująca zachować resztki starego świata, ginącego gdzieś pod fundamentami nowych, betonowych budynków.To chwila, na którą czekają miłośnicy najlepszego kina z Azji! Pełny program 16. Pięciu Smaków ogłosimy 25 października, we wtorek, o godz. 12:00 na stronie festiwalu. O tej samej godzinie rozpocznie się sprzedaż biletów na wszystkie filmy festiwalu.Także 25 października, o godz. 18:00, na festiwalowym Instagramie odbędzie się live, który będzie podsumowaniem najważniejszych atrakcji programu.Dzień później, 26 października, także o godz. 18:00, zapraszamy widzów na spotkanie z organizatorami festiwalu na jego profilu facebookowym, podczas którego porozmawiamy o szczegółach 16. edycji Pięciu Smaków. Liczymy na wiele ciekawych pytań, odpowiemy na wszystkie!"Barbarian Invasion", reż. Tan Chui Mui , Malezja 2021, 106’polska premiera(w kinie i online)Yoon Moon z utęsknieniem czekała na propozycję zagrania w filmie – po paru latach urlopu macierzyńskiego jest gotowa podjąć kolejne wyzwania. Nowa rola wymaga ciężkiego fizycznego treningu, a niespodziewane wydarzenia sprawią, że nabyte właśnie umiejętności będzie musiała wykorzystać w praktyce. Zaskakujące połączenie autorskiego, kobiecego kina z gatunkowym filmem sztuk walki.reż. Kamila Andini , Indonezja 2021, 95’polska premiera(w kinie i online)Wrażliwa, utalentowana Yuni nie wybrała jeszcze życiowej drogi, ale wydaje się, że ma na to sporo czasu. Marzenia i pragnienia szesnastolatki zderzają się jednak z rzeczywistością społecznych norm i przesądów. O tym, jaki będzie jej los, chcą zdecydować inni. Trzeci film Kamili Andini zachwyca formą wizualną i dojrzałością, nie pozostawiając wątpliwości, że wychowana w filmowej rodzinie reżyserka jest wielkim talentem nowego kina indonezyjskiego."Miền ký ức" / "Memoryland", reż. Kim Quy Bui , Wietnam 2021, 99’polska premiera(w kinie i online)Wspólnym mianownikiem trzech historii, które w Pamięci ziemi powoli się ze sobą łączą, jest śmierć. Powinności żyjących wobec tych, którzy odeszli, przejawiają się zarówno w mistycznych rytuałach, jak i w chłodnym pragmatyzmie, którego coraz więcej w gwałtownie rozwijającym się Wietnamie. Osobisty, ale i symboliczny film zrealizowany w długich, malowniczych ujęciach."Leonor Will Never Die", reż. Martika Ramirez Escobar , Filipiny 2022, 101’polska premiera(w kinie i online)Leonora kocha kino akcji i dałaby się za nie pokroić. Niegdyś była jego prominentną twórczynią, dzisiaj boryka się z trudną codziennością. Szansą na powrót do branży jest konkurs na scenariusz filmowy. Odkurzenie niedokończonego projektu sprawi, że Leonora na nowo zanurzy się w rzeczywistości swoich bohaterów – dosłownie! Oryginalna wyprawa w głąb magicznego świata filmu, z której bije szczera miłość do X muzy, w szczególności do dawnego kina filipińskiego.Jak co roku, zespół Pięciu Smaków zaprasza pod koniec października na potężną porcję strachu. Trzy premierowe filmy dostarczą dreszczy grozy, a poczęstunek między nimi ukoi rozdygotane nerwy.Azjatycka Noc Grozy odbędzie się w Kinie Muranów 29 października oraz online na stronie festiwalu piecsmakow.pl od 28 października do 1 listopada. W internetowej wersji wydarzenia obejrzeć będzie można dwa z trzech filmów.Dostępne są dwa rodzaje karnetów:Karnet Pięć Smaków Kino+Online, w cenie 340 zł – umożliwia wstęp na wszystkie projekcje filmowe (za wyjątkiem uroczystego otwarcia) podczas festiwalu w kinach oraz dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo.Karnet Pięć Smaków Online, w cenie 180 zł – umożliwia dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo.Program 16. edycji festiwalu przygotowują: Maja Korbecka, Marcin Krasnowolski, Jakub Królikowski, Łukasz Mańkowski, Zofia Niziołek i Maja Pielak.Pełny program festiwalu zostanie ogłoszony 25 października.