Filmy w twoim pakiecie na Player.pl. Wiesz, że masz do nich dostęp?

Ostatnio zrobiło się naprawdę głośno o Player.pl. Wraz z informacją o tym, że przeglądarkowa wersja serwisu stała się najchętniej odwiedzanym portalem VOD w Polsce, okrzyknięto Playera liderem polskiego rynku. Warto więc przyjrzeć się, co serwis oferuje. Platforma w dużej mierze stoi kontentem TVN Grupa Discovery. To przede wszystkim seriale – w tym bardzo popularne produkcje własne Player Original (np. "Chyłka") – ale także programy rozrywkowe, reality, lifestyle, treści motoryzacyjne czy newsy. W serwisie znajdziemy też kultowe produkcje innych dużych grup medialnych – HBO (np. "Gra o Tron"!), CANAL+ i Viacomu. Ale to nie wszystko! Player.pl to również filmy – i to te z najwyższych półek – dostępne już w pakiecie podstawowym bez dodatkowych opłat. Przyjrzyjmy się niektórym propozycjom!

WSZYSTKIE CZĘŚCI "LISTÓW DO M."

SERIA "JOHN WICK"

SAGA "ZMIERZCH"

Kolekcję filmów polskich dostępnych w pakiecie "Player" otwiera kultowa już seria filmów " Listy do M. ". Przeżyjmy to jeszcze raz! Pamiętacie jak wyglądały początki Melchiora i jego działalności Mikołajowej? A kłótnie Kariny i Szczepana? Przez lata dużo się wydarzyło u bohaterów, ale jedno jest niezmienne – magia świąt! Na deser na wszystkich fanów filmów czeka również jego najnowsza – 4. odsłona. Maraton " Listów do M. " to idealna propozycja na spokojny weekend w domowym zaciszu.Szukając pomysłu na wieczór, warto też sięgnąć po inną polską produkcję w serwisie – " Na bank się uda! ". To przezabawna opowieść o losach przesympatycznych trzech starszych panów – Eryka, "Chudego", Jędrka i Tolka. Pewnego dnia przyjaciele podczas kolejnej partii pokera postanawiają dokonać napadu na bank! Jakiś czas później dochodzi do włamania, a sprawcy zostają złapani na gorącym uczynku. Śledztwo przejmuje prokurator krajowy Wojciech Słota, a pomaga mu młody specjalista od zabezpieczeń Patryk Gajda. Gwiazdorska obada, cięty humor i ciekawa akcja – to z pewnością przepis na udany seans filmowy!Kto nie lubi Keanu Reevesa w roli niedoścignionego zabójcy i miłośnika psów? To nieoczywiste połączenie podbiło serca fanów filmów sensacyjnych. W serwisie Player.pl już teraz można obejrzeć dwie pierwsze części sagi o Johnie Wicku., czyli najlepszym "hitmanie" w Stanach, który dla ukochanej żony wycofał się z biznesu. Po jej śmierci nie jest mu jednak dane przeżyć żałoby w spokoju – zostaje zmuszony do powrotu do gry. Czy po przerwie nadal będzie tak skuteczny jak wcześniej?Z kolei " Nice Guys. Równi goście " to pozycja absolutnie obowiązkowa dla fanów komedii kryminalnych. Osadzona w Los Angeles w latach 70. przedstawia perypetie pary detektywów nie do pary – prywatnego detektywa oraz mięśniaka do wynajęcia. Panowie nie pałają do siebie sympatią, ale zostają wciągnięci w śledztwo tajemniczej śmierci gwiazdy porno. Każdy z nich z chęcią działałby na własną rękę, gdyby nie fakt, że obaj trafiają na celownik płatnych zabójców. I jak tu pracować z kimś, kogo się nie znosi? Cięty humor, zabawne dialogi, a w głównej roli oni – Russell Crowe Ryan Gosling . Bardziej chyba nie trzeba przekonywać!Kolejną filmową propozycją w serwisie Player.pl jest " Atomic Blonde ". Historia brytyjskiej agentki, która zostaje przerzucona do komunistycznego Berlina w samym środku "zimnej wojny". Jej celem jest odnalezienie zabójców swojego partnera i odzyskania listy podwójnych agentów. Będzie musiała stawić czoło przeciwnościom losu, kretowi oraz układom w największych agencjach wywiadu na świecie. Czy zdoła wyjść cało z tej misji? W rolę tajnej agentki, która łączy w sobie zadziwiającą sprawność fizyczną, biegłość w sztukach walki, seksowność i dzikość, wciela się jedyna w swoim rodzaju Charlize Theron To chyba jedna z najbardziej znanych serii filmowych ostatnich lat. Niezmiennie wywołuje spore kontrowersje – jedni ją kochają, drudzy woleliby o niej zapomnieć. Dla tych, których jednak urzekła historia o miłosnym trójkącie między młodą dziewczyną, wampirem i wilkołakiem, mamy dobrą wiadomość. Wszystkie części sagi można obejrzeć na Player.pl Jakiś czas temu w Player.pl trzeba było dodatkowo płacić za dostęp do tytułów z wielkiego ekranu, które znajdowały się jedynie w ofercie "na życzenie". Teraz spora kolekcja filmów dostępna jest już w pakiecie podstawowym "Player". Obecnie to ponad 50 tytułów, a liczba ich cały czas rośnie!