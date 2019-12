Fox stawia na remaki brytyjskich seriali

Getty Images © Samuel de Roman

Fox dał zielone światło dwóm remakom brytyjskich seriali: dramatu kryminalnegooraz komediiGwiazdą pierwszego projektu będzie Melissa Leo . Nagrodzona Oscarem za drugoplanową rolę waktorka zajmie się także produkcją. Za pilotowy odcinek "This Country" odpowiadać będą Jenny Bicks , scenarzystka i producentkaoraz Paul Feig , reżyser Nigela McCrery'ego , emitowany w brytyjskiej telewizji od 1996 roku, doczekał się 22 sezonów. Bohaterkami serialu są dwie kobiety pracujące w Głównym Biurze Koronera. Mimo nacisków ze strony skorumpowanych władz muszą wykorzystać swoją wiedzę, by odkryć wskazówki dotyczące tajemniczych zgonów, a jednocześnie zachować niezależność.opowiada o ekipie filmu dokumentalnego, która przybywa do małego miasteczka, aby przyjrzeć się młodym dorosłym i ich codziennym obawom. Filmowcy skupiają się na codziennym życiu kuzynów Kelly'ego i Shruba Malletów. Obserwują ich dążenie do realizacji marzeń, stawianie czoła problemom i kłótnie o mrożoną pizzę.