Gdzie ci mężczyźni? podczas 12. OFF CAMERA

Archetyp twardego samca czy alternatywne modele męskości? Filmy prezentowane w specjalnej tematycznej sekcji 12. OFF CAMERA "Gdzie ci mężczyźni?" pokazują mężczyzn różniących się między sobą rasą, klasą, seksualnością i pozycją genderową. Równocześnie zapraszają widzów do odbycia fascynującej, a momentami zaskakującej podróży, na przekór i wbrew ich oczekiwaniom oraz normom kulturowym.Współczesność inspiruje filmowców do poszukiwań i stawiania szeregu pytań o rolę, funkcję i miejsce mężczyzn na mapie obyczajowej, zmieniającej się m.in. w wyniku akcji spod znaku "#metoo" i "#timesup" czy kolejnych skandali polityczno-obyczajowych obnażających toksyczność tradycyjnie pojmowanej męskości. Federico Veiroja , którego świetnąpokazywaliśmy kilka lat temu na OFF CAMERA, to historia mężczyzny doświadczającego kryzysu wieku średniego. Tytułowy bohater jest artystą i przygotowuje się właśnie do jednej ze swoich wystaw. Reżyser, wraz z odtwórcą głównej roli, swym bliskim przyjacielem, Gonzalo Delgado , budują intymny portret nieco pogubionego mężczyzny, który usiłuje odnaleźć się w nowoczesnym świecie. Samotne ojcostwo zderzone tu z twórczą pasją i namiętnością składa się na wielowymiarowy, a przy tym pełen czułości i empatii, wizerunek współczesnego faceta ukazywanego w nieustannym procesie ustanawiania własnej tożsamości.to pełnometrażowy debiut Jima Cummingsa , reżysera, scenarzysty i odtwórcy głównej roli, który powstał w oparciu o jego krótki film i jest częściowo zainspirowany jedną z piosenek Bruce'a Springsteena. Głównego bohatera, Jima Arnaud, widzowie poznają w momencie, gdy ma wygłosić mowę pożegnalną na pogrzebie zmarłej matki. Wszystko jednak idzie nie tak... Film to zdobywca Grand Prix Jury na ubiegłorocznym festiwalu SXSW. Urzeka ciepło-gorzkim klimatem, a przede wszystkim empatią i zrozumieniem dla głównej postaci. Cummings tworzy przy tym inteligentne, lecz nie pozbawione cynicznych obserwacji, studium męskości w dosłownym i metaforycznym kryzysie.to częściowo autobiograficzny film izraelskiego aktora, scenarzysty i reżysera. Yona Rozenkier opowiada w swoim debiucie historię trzech braci, muszących zapomnieć o dzielących ich różnicach i dawnych waśniach. A wszystko po to, by spełnić ostatnie życzenie zmarłego niedawno ojca. Rozenkier dekonstruuje mity narosłe wokół twardej męskości i wywraca wizerunek macho, z którym musi zmierzyć się każdy z bohaterów.stawia odważne pytania o lojalność względem kraju, rodziny i wzorców wyznaczających bycie mężczyzną oraz cenie jaką przychodzi za nią zapłacić.