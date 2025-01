Masakra na planie "300". Gerard Butler: "Codziennie ktoś trafiał do szpitala"

Gerard Butler o "300": "Codziennie ktoś trafiał do szpitala"

Gerard Butler jako Leonidas w "300"

Rola Leonidasa w wyreżyserowanej przez Zacka Snydera adaptacji komiksu " 300 " przyniosła Gerardowi Butlerowi sympatię fanów. Aktor twierdzi, że praca na planie tej produkcji była pełna niebezpiecznych sytuacji. Opisał ją następująco:Aktor wspomina też pracę na planie " Wysokiej fali ", w której wcielił się w legendarnego surfera Frosty'ego Henssona. Podczas zdjęć doszło do niebezpiecznej sytuacji – wysokie fale porwały Butlera . Twierdzi on, że był bliski utonięcia.– powiedział.Nie były to jedyne wypadki podczas pracy, jakie wspominał Gerard Butler. Jakiś czas temu aktor podzielił się wspomnieniami z planu "P.S. Kocham cię". Przeczytaj: Gerard Butler prawie zabił Hilary Swank? Aktualnie filmografię Gerarda Butlera zamyka akcyjniak " Skok stulecia 2 ", w którym wrócił do roli "Big Nicka" O'Briena. Zobaczcie jego zwiastun:Big Nick ( Gerard Butler ) wyrusza do Europy, by spotkać się z Donniem, który został wciągnięty w niebezpieczny świat handlarzy diamentów i brutalne mafijne rozgrywki. Tym razem planowany jest napad na największą giełdę kamieni szlachetnych na świecie. Gdy gra o łup niespodziewanie zmienia się w śmiertelną rywalizację, zdrada i zaskakujące sojusze przesądzą o losach bohaterów.