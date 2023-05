"Paris Has Fallen": Mathieu Kassovitz gwiazdą telewizyjnego spin-offu serii "W ogniu"

O czym opowie "Paris Has Fallen"?



Getty Images © Sylvain Lefevre



"W ogniu": kasowy cykl z Gerardem Butlerem



Zwiastun filmu "Świat w ogniu"



30 maja mają rozpocząć się zdjęcia do serialubędącego telewizyjnym spin-offem kasowego cyklu kinowego Gerardem Butlerem w roli głównej. Gwiazdą nowego przedsięwzięcia jest Mathieu Kassovitz Twórca kultowej " Nienawiści " wcieli się w Vincenta - agenta ochrony strzegącego bezpieczeństwa francuskiego ministra. Wspierany przez agentkę MI6 Zarę bohater próbuje ocalić swojego pracodawcę przed śmiercią z rąk grupy terrorystów pod wodzą Jacoba. Przy okazji wpada na trop spisku mającego na celu zniszczenie Paryża.Zdjęcia będą realizowane w stolicy Francji oraz Londynie. Scenariusz serialu napisał Howard Overman (" Wyklęci "). Za kamerą stanie Oded Ruskin (" Ziemia niczyja "). Według niepotwierdzonych informacji Butler , który pełni stanowisko producenta wykonawczego "Paris Has Fallen", może pojawić się na ekranie w epizodzie.Na serięskładają się trzy filmy zrealizowane w latach 2013-2019:Ich bohaterem jest Mike Banning ( Butler ) - dzielny agent Secret Service, który chroni prezydentów USA przed kolejnymi niebezpieczeństwami. Trylogia zarobiła w kinach na całym świecie ponad pół miliarda dolarów.W listopadzie 2019 roku informowaliśmy, że producenciplanują realizację czwartej, piątej i szóstej części cyklu. Oprócz tego powstanie szereg serialowych spin-offów, których bohaterowie będą pojawiali się później u boku Banninga w filmach kinowych. Wygląda więc na to, że w najbliższych latach czeka nas całe "ogniste" uniwersum.