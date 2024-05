To jest PREQUEL! "300" dostaje serial. Czy Zack Snyder powróci?

Prequel "300" nadchodzi. Co o nim wiemy?

Zwiastun filmu "300"

Projekt jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Na razie wiadomo o nim tylko tyle, że Zack Snyder prowadzi rozmowy, by powrócić do tego świata jakoNajwyraźniej ma czas na dodatkowy projekt, choć dla platformy Netflix powinien rozwijać dwa uniwersa (" Armia umarłych " i " Rebel Moon ").Choć o fabule nic nie wiemy, to pamiętamy, że Zack Snyder już dekadę temu jeden prequel zrobił (jako scenarzysta i producent). Było to widowisko. Tamten film (jak i oryginał) inspirowany był komiksami Franka Millera . Choć faktycznie komiks o Kserksesie trafił na rynek cztery lata po filmie. Snyder nigdy o tym uniwersum nie zapomniał. W 2021 roku twierdził, że ma w planach trzeci film inspirowany komiksami Millera . Ta część miała być poświęcona Aleksandrowi Wielkiemu, który był bohaterem czwartego i piątego rozdziału serii Millera "Xerxes".Na razie nie wiadomo, czy serial powstanie dla platformy Max, Netflix czy może jakiejś innej.