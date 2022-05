Będzie drugie "Prawo zemsty"!

"Law Abiding Citizen 2" - co wiemy o projekcie?

"Prawo zemsty" - hit kin z 2009 roku

Zwiastun filmu "Prawo zemsty"

Jesteście fanami filmu " Prawo zemsty "? Ta wiadomość jest dla Was. Otóż w Hollywood przygotowywana jest kontynuacja.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Nie wiemy więc, czy Gerard Butler pojawi się przed kamerą. Gwiazdor jest jednak z projektem już związany, tyle że jako producent. Dwójkę wyprodukują również Lucas Foster Alan Siegel , którzy te funkcje pełnili przy jedynce.Do przygotowania scenariusza "Law Abiding Citizen 2" zatrudniony został Kurt Wimmer . To on był scenarzystą " Prawa zemsty ".Bohaterem " Prawa zemsty " był Clyde Shelton ( Gerard Butler ). To przykładny mąż i ojciec oraz uczciwy człowiek, którego żona i córka zostają brutalnie zamordowane podczas włamania do ich domu. Kiedy zabójcy zostają schwytani, sprawę dostaje głodny sukcesu prokurator z Filadelfii, Nick Rice ( Jamie Foxx ). Nick proponuje jednemu z podejrzanych złagodzenie wyroku w zamian za zeznania przeciwko wspólnikowi.Mija dziesięć lat. Człowiek, który uniknął kary za morderstwo zostaje znaleziony martwy, a do winy bez wahania przyznaje się Clyde Shelton. Po czym bez ogródek uprzedza Nicka: albo ten naprawi błąd w systemie sprawiedliwości, przez który ucierpiała jego rodzina albo kluczowe osoby związane z tamtym procesem zginą.Niebawem Shelton zaczyna spełniać swoje groźby, aranżując zza krat więzienia serię wyjątkowo szatańskich zabójstw, których nie da się przewidzieć ani powstrzymać. Na Filadelfię pada strach, kiedy znane osobistości, jedna po drugiej giną z polecenia Sheltona, a władze są bezradne wobec jego bezwzględnych poczynań.Kolejnym ofiarom zapobiec może jedynie Nick, lecz w tym celu będzie musiał przechytrzyć błyskotliwego socjopatę w makabrycznym pojedynku umysłów, w którym nawet najdrobniejszy błąd oznacza śmierć. Zdając sobie sprawę, że na muszce Sheltona znalazła się teraz jego własna rodzina, Nick zaczyna rozpaczliwy wyścig z czasem, stając do walki ze śmiertelnie niebezpiecznym przeciwnikiem, który zawsze zdaje się wyprzedzać go o krok.