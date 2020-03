Gildia Reżyserów apeluje: nie kręćmy filmów w trakcie pandemii

Gildia Reżyserów Polskich wystosowała apel do środowiska filmowego, aby w trakcie pandemii koronawirusa zawiesić realizację filmów. Oświadczenie ma związek z wczorajszymi doniesieniami medialnymi na temat odbywających się pomimo zagrożenia epidemiologicznego zdjęć do nowych projektów Patryka Vegi Gildia to niezależna organizacja powołana do reprezentowania i obrony praw reżyserów filmów fabularnych, ich interesów zawodowych i socjalnych oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych. Honorową przewodniczącą związku jest Agnieszka Holland