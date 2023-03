"The Summer Book": Glenn Close spędzi lato na fińskiej wyspie

Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis



"The Summer Book" – o czym opowie film?

Glenn Close i Anders Danielsen Lie – najważniejsze role

) i Anders Danielsen Lie ) zagrają w ekranizacji powieści(wydanej w Polsce jako "Lato"). Producentem i reżyserem filmu będzie Charlie McDowell ).Książka została napisana przez fińską autorkę Tove Jansson , najbardziej znaną jako twórczyni i ilustratorka literackich przygód. W swojej karierze napisała również wiele utworów przeznaczonych do dorosłego czytelnika – opublikowane w 1972 roku "The Summer Book" jest jednym z nich. Scenariusz na podstawie powieści stworzy Robert Jones (producent m.in. filmu " Podejrzani ").Bohaterkami powieści są babcia i jej sześcioletnia wnuczka, które spędzają lato na niewielkiej wyspie u wybrzeży Finlandii. Kolejne ciepłe dni mijają im na rozmowach o życiu, swoich lękach i pragnieniach – dowiadując się coraz więcej o sobie i członkini rodziny., przekazał w oświadczeniu reżyser. Close to aktorka znana m.in. z filmówczy. Jest rekordzistką pod względem otrzymanych nominacji do Oscara bez wygrania złotej statuetki – do piątki wyróżnionych trafiała już ośmiokrotnie. Anders Danielsen Lie to norweski aktor znany ze współpracy z reżyserem Joachimem Trierem przy filmachoraz. Wystąpił również w europejskich produkcjach:czy. Zwiastun ostatniego projektu możecie obejrzeć poniżej: